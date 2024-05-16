Тольяттинский "Акрон" уступил ярославскому "Шиннику"

В четверг, 16 мая, футболисты "Акрона" провели матч 24-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским "Шинником".
Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Победу ярославской команде принес гол нападающего Игоря Андреева.
В четверг, 16 мая, футболисты "Акрона" провели матч 24-го тура Мелбет Первой лиги с ярославским "Шинником".
Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Победу ярославской команде принес гол нападающего Игоря Андреева.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?