16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект нового района Москвы СберСити показали президенту РФ на российско-китайском ЭКСПО в Харбине Присекина и Хведчика с 78 коттеджами в "Дубраве" не признали дольщиками В Самаре хотят построить смотровую площадку Самарским бизнесменам будут выделять землю для строительства исправительных центров В Самаре стартовала проходка тоннеля до станции метро "Театральная"

Строительство Строительство и недвижимость

Проект нового района Москвы СберСити показали президенту РФ на российско-китайском ЭКСПО в Харбине

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Президенту РФ Владимиру Путину представили стенд нового района Москвы СберСити в ходе визита на VIII Российско-китайское ЭКСПО в Харбине. Глава государства ознакомился с концепцией нового жилого района Москвы в Рублево-Архангельском в сопровождении заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

СберСити — это проект умного города Сбербанка в экологически-чистом районе на западе Москвы, где создается все для нового качества и образа жизни.

В ходе презентации гостям были представлены особенности нового уникального района Москвы СберСити, например, комплексное решение "Умный дом", которое объединяет продукты компаний-партнеров Сбера и собственные решения и технологии АО "Рублёво-Архангельское". Это обеспечивает качество жизни и эффективность энергопотребления принципиально нового уровня. Ключевая особенность такой системы в реализации управления пользовательскими сценариями и инженерными системами на нескольких уровнях: квартира — дом — территория.

Президенту страны и заместителю председателя КНР рассказали, что СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования. Здесь представлены новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестируются зелёные технологии, будут внедрены решения системы "умный дом", а также искусственный интеллект в ЖКХ и управление домом.

Гостям рассказали, что в СберСити учитывается концепция энергоменджмента, предусматривающая сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году на 34%. Проект включает концепцию многопоточной сортировки мусора — во всех квартирах СберСити будут установлены измельчители бытовых отходов. Вторым компонентом станет автоматическая система вакуумного удаления мусора. Жители будут опускать отходы в специальные приемники (устройства), откуда по сети подземных трубопроводов они будут перемещаться в пункты сбора. Протяженность инженерных сооружений для вакуумного мусороудаления оценивается в 18 км.

Также гостям продемонстрировали концепцию распределенных энергоцентров, которая будет реализована в СберСити вместо централизованной системы отопления. Источники энергии будут размещаться на верхних этажах зданий, и к каждому из них будут подключены несколько домов. Это позволит отказаться от строительства большой котельной на территории, магистральных тепловых сетей и высотных дымовых труб.

Первые жители СберСити появятся уже в июне 2024 года. Площадь застройки составляет 461 га, полную реализацию проекта планируется завершить к 2032 году. На территории будут расположены две поликлиники, гериатрическая резиденция, 16 детских садов и 8 школ, филиал ведущего вуза страны и кампус школы цифровых технологий Сбера "Школы 21".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2