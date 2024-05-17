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ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети от Сызранской ТЭЦ

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 по 26 мая специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.

В ходе ремонта коммуникации будут проверены повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города соблюдать обязательные правила безопасности:

— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Сызранских тепловых сетей по телефону 8 (8464) 92-92-51.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме.

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