"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети от Сызранской ТЭЦ

С 20 по 26 мая специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий города.
В ходе ремонта коммуникации будут проверены повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города соблюдать обязательные правила безопасности:
— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;
— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;
— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.
Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.
Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Сызранских тепловых сетей по телефону 8 (8464) 92-92-51.
"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.