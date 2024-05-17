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Государство и Бизнес Экономическая политика

Суммарный доход самозанятых в Самарской области превысил 70 млрд рублей

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Число официально зарегистрированных самозанятых граждан в Самарской области превысило 230 тысяч человек. Их суммарный доход составил 70,9 млрд рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: образовательные курсы, льготные микрозаймы, программы наставничества, бизнес-диагностика проектов, инструменты по продвижению и др. Эти меры реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

"Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации их бизнес-идей. В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получению мер поддержки и возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход. Всю информацию мы также аккумулируем на едином портале mybiz63.ru", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С полным перечнем инструментов можно ознакомиться в специальном разделе портала.

Одна из наиболее популярных мер — ярмарки продукции самозанятых. Для региональных производителей это дополнительный канал сбыта, возможность найти новых клиентов и представить свои изделия широкой аудитории. Ближайший маркет, в котором смогут принять участие самозанятые со всей области, пройдет 2 июня 2024 года в Тольятти и будет приурочен ко Дню Города. Выставка-продажа пройдет при поддержке областного минэкономразвития.

"Я неоднократно принимала участие в ярмарках "Мой бизнес 63". Это всегда настоящий праздник, большое число довольных клиентов. Эффект от ярмарки для нас очень заметен: становится больше клиентов, больше просмотров страничек в сети, начинает работать сарафанное радио, нас приглашают на другие ярмарки", — рассказала создатель интерьерных украшений Алена Брыксина.

Напомним, что самозанятые — это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%. Налог оплачивается только с продаж, которые оформлены в приложении. Если продаж нет — оплачивать налог не нужно.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

В региональном Гарантийном фонде они могут получить льготные средства на развитие своих проектов. Программа поддержки дает возможность самозанятым получить от 100 до 500 тысяч рублей по минимальной ставке — 1% годовых.

Получить статус самозанятого можно c помощью приложения "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал госуслуг.

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