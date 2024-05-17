Дмитрий Богданов представил инвестиционный потенциал Самарской области на конференции "Россия — Исламский мир"

В четверг, 16 мая, в Казани прошла Международная конференция Группы стратегического видения "Россия — Исламский мир". Темой для обсуждения стало справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие. Заседание прошло в период проведения Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2024".
Делегация Самарской области во главе с министром экономического развития и инвестиций Дмитрием Богдановым приняла участие в мероприятиях конференции.
На площадке конференции состоялась встреча Дмитрия Богданова с генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани. Министр представил инвестиционный потенциал Самарской области и рассказал компаниям Ирана о возможностях для бизнеса, созданных в регионе.
На одной из секций Дмитрий Богданов выступил с докладом, отметив, что Самарская область — один из самых многонациональных регионов России, на территории которого проживают представители 157 национальностей, действуют более 120 национальных общественных объединений и 600 религиозных организаций.
Глава областного минэка презентовал опыт региона по развитию отношений со странами исламского мира, экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, а также успешные практики взаимодействия с бизнесом.
"Сегодня на территории области функционируют более 630 крупных и средних промышленных предприятий, — рассказал Дмитрий Богданов участникам заседания. — За последние годы нам удалось добиться значимых результатов в инвестиционной и инновационной сферах, мы входим в первую десятку субъектов Национального рейтинга состояния инвестклимата, входим в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций", — перечислил министр.
Самарская область обладает развитым потребительским рынком — 2/3 населения страны проживают в радиусе 1000 км, а текущий ежегодный товарооборот превышает 100 млн тонн грузов. Крупнейшими торговыми партнерами Самарской области среди стран Исламского мира является Монголия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Иран и Турция.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей