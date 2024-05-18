В Общественном центре Сбера прошел интеллектуальный поединок

В Общественном центре Сбера в Самаре прошел Science Slam — интеллектуальный поединок между молодыми учеными. В формате stand up, как очно, так и онлайн, участники поединка рассказывали зрителям о важных проблемах и способах их решения в сфере экологии, медицины, психологии, сельского хозяйства и космонавтики.

Победителем интеллектуальной схватки стал Руслан Пикалов, заведующий лабораторией кафедры теоретической механики Самарского университета им. академика С. П. Королева. В рамках темы "Субботник на орбите" ученый рассказал про то, что такое космический мусор и как устроить уборку на орбите. Выступление вызвало большой отклик и интерес у слушателей.

Анастасия Васькова, аспирант кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, выступила с темой "Тысяча листьев. Об Ахиллесе и бровях Венеры" и рассказала о том, какой вид тысячелистника содержит наибольшее количество полезных веществ и как его правильно распознать среди других.

Матвей Орлов, аспирант СГАУ, член Экспертного совета Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, познакомил слушателей со своей разработкой в сфере сельского хозяйства — портативным ультразвуковым эхоостеометром.

Как выстоять в эпоху глобальных перемен? Ответ на этот вопрос был получен в ходе выступления Андрея Зоткина, аспиранта кафедры общей психологии Самарского университета, психолога и арт-терапевта, который презентовал доклад "Эко-арт-терапия или почему мы снова говорим о зеленых". Спикер с позиций практической психологии объяснил, почему важную роль в отношениях между людьми играет природная среда.

Александр Кузин, организатор Science Slam в Самаре рассказал: "Совместно с Общественным центром Сбера мы провели отличный Science Slam. Ученые из разных сфер раскрыли зрителям как онлайн, так и очно такие важные темы, как экология в космосе, медицина, сельское хозяйство и даже психология. Уверен, что участники и слушатели смогли прочувствовать атмосферу данного мероприятия и узнали много нового для себя. Популяризация науки в нашем формате позволяет в дружеской обстановке задать все интересующие вопросы по тематике выступающих".

"Общественный центр Сбера — это место, где зарождаются и реализуются творческие, социальные и экологические инициативы. Мы уже во второй раз проводим на нашей площадке Science Slam. Он дает отличную возможность молодым ученым заявить о себе, просто, ярко рассказать о своих разработках. Такие мероприятия ломают стереотипные представления о науке и ученых, показывают, что наука — это увлекательно, интересно, мотивируют изучать новое и развивать свой исследовательский потенциал", — поясняет Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.



