16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В январе-апреле продажи автокредитов в Самарской области выросли в 6,5 раз НОВИКОМ и промышленники Татарстана обсудили меры господдержки Сбер снова повышает ставки по вкладу в юанях РСХБ запускает медиапроект о путешествиях по России РСХБ внедрил систему интеллектуального подбора запасных частей для сельскохозяйственной техники

Банки Финансы

В Общественном центре Сбера прошел интеллектуальный поединок

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Общественном центре Сбера в Самаре прошел Science Slam — интеллектуальный поединок между молодыми учеными. В формате stand up, как очно, так и онлайн, участники поединка рассказывали зрителям о важных проблемах и способах их решения в сфере экологии, медицины, психологии, сельского хозяйства и космонавтики.

Фото: предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Победителем интеллектуальной схватки стал Руслан Пикалов, заведующий лабораторией кафедры теоретической механики Самарского университета им. академика С. П. Королева. В рамках темы "Субботник на орбите" ученый рассказал про то, что такое космический мусор и как устроить уборку на орбите. Выступление вызвало большой отклик и интерес у слушателей.

Анастасия Васькова, аспирант кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, выступила с темой "Тысяча листьев. Об Ахиллесе и бровях Венеры" и рассказала о том, какой вид тысячелистника содержит наибольшее количество полезных веществ и как его правильно распознать среди других.

Матвей Орлов, аспирант СГАУ, член Экспертного совета Молодежного парламента при Государственной Думе РФ, познакомил слушателей со своей разработкой в сфере сельского хозяйства — портативным ультразвуковым эхоостеометром.

Как выстоять в эпоху глобальных перемен? Ответ на этот вопрос был получен в ходе выступления Андрея Зоткина, аспиранта кафедры общей психологии Самарского университета, психолога и арт-терапевта, который презентовал доклад "Эко-арт-терапия или почему мы снова говорим о зеленых". Спикер с позиций практической психологии объяснил, почему важную роль в отношениях между людьми играет природная среда.

Александр Кузин, организатор Science Slam в Самаре рассказал: "Совместно с Общественным центром Сбера мы провели отличный Science Slam. Ученые из разных сфер раскрыли зрителям как онлайн, так и очно такие важные темы, как экология в космосе, медицина, сельское хозяйство и даже психология. Уверен, что участники и слушатели смогли прочувствовать атмосферу данного мероприятия и узнали много нового для себя. Популяризация науки в нашем формате позволяет в дружеской обстановке задать все интересующие вопросы по тематике выступающих".

"Общественный центр Сбера — это место, где зарождаются и реализуются творческие, социальные и экологические инициативы. Мы уже во второй раз проводим на нашей площадке Science Slam. Он дает отличную возможность молодым ученым заявить о себе, просто, ярко рассказать о своих разработках. Такие мероприятия ломают стереотипные представления о науке и ученых, показывают, что наука — это увлекательно, интересно, мотивируют изучать новое и развивать свой исследовательский потенциал", — поясняет Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2