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Законотворчество Власть и политика

Детей-сирот с ОВЗ предложили бесплатно переобучать по профессиональным программам

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детей-сирот и приравненных к ним лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с различными формами умственной отсталости, предложили бесплатно переобучать по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области. Законопроект внесен на рассмотрение областной думы 17 мая.

Инициатор проекта — думский комитет по образованию и науке. Депутаты предлагают дополнить региональный закон об образовании предложением следующего содержания: "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) имеют право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области".

Указанным лицам предлагается выплачивать в течение обучения пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие.

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