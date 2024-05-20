Детей-сирот с ОВЗ предложили бесплатно переобучать по профессиональным программам

Детей-сирот и приравненных к ним лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с различными формами умственной отсталости, предложили бесплатно переобучать по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области. Законопроект внесен на рассмотрение областной думы 17 мая.

Инициатор проекта — думский комитет по образованию и науке. Депутаты предлагают дополнить региональный закон об образовании предложением следующего содержания: "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) имеют право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Самарской области".

Указанным лицам предлагается выплачивать в течение обучения пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также ежемесячное пособие.