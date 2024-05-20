Шостакович Опера Балет принял участие в "Ночи музеев"

18 мая Шостакович Оперы Балет присоединился к Всероссийской акции "Ночь музеев" и открыл двери для самарских зрителей. В Колонном зале театра прошел концерт "Семейные портреты".
Почти 1500 зрителей погрузились в атмосферу ночной культурной жизни Самары. Несмотря на позднее время, люди приходили семьями. Получился настоящий праздник единства и гармонии, а ночь, несомненно, добавила романтики в мероприятие.
Концерт, посвященный Году семьи, прошел два раза и завершился в полночь.
В настоящее время в нашем театре работает более сорока семейных пар. В концерте приняли участие одиннадцать из них.
Артисты балета:
Марина Накадзима, Сергей Гаген;
Виктория Черкасова, Илья Черкасов;
Наталия Клейменова, Дмитрий Петров.
Артисты оперы:
Анна Костенко, Владимир Боровиков;
заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Роман Ерицев; Валерия Андреева, Ярослав Кожевников.
Артисты оркестра:
Мелания Волкова, Дмитрий Волков;
Ксения Шахматова, Роман Шахматов;
Ирина Галкина, Кирилл Гольченко;
Анна Денисова, Дмитрий Денисов;
Мария Дранина, Михаил Дранин.
В программе концерта "Семейные портреты" были исполнены фрагменты из любимых всеми спектаклей — арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры.
Говорить о семейных ценностях со сцены — одна из важнейших задач театра. И это находит большой отклик среди зрителей.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.