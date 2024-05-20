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Театр Культура

Шостакович Опера Балет принял участие в "Ночи музеев"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 мая Шостакович Оперы Балет присоединился к Всероссийской акции "Ночь музеев" и открыл двери для самарских зрителей. В Колонном зале театра прошел концерт "Семейные портреты".

Фото: Александр Крылов

Почти 1500 зрителей погрузились в атмосферу ночной культурной жизни Самары. Несмотря на позднее время, люди приходили семьями. Получился настоящий праздник единства и гармонии, а ночь, несомненно, добавила романтики в мероприятие.

Концерт, посвященный Году семьи, прошел два раза и завершился в полночь.

В настоящее время в нашем театре работает более сорока семейных пар. В концерте приняли участие одиннадцать из них.

Артисты балета:
Марина Накадзима, Сергей Гаген;
Виктория Черкасова, Илья Черкасов;
Наталия Клейменова, Дмитрий Петров.

Артисты оперы:
Анна Костенко, Владимир Боровиков;
заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева, Роман Ерицев; Валерия Андреева, Ярослав Кожевников.

Артисты оркестра:
Мелания Волкова, Дмитрий Волков;
Ксения Шахматова, Роман Шахматов;
Ирина Галкина, Кирилл Гольченко;
Анна Денисова, Дмитрий Денисов;
Мария Дранина, Михаил Дранин.

В программе концерта "Семейные портреты" были исполнены фрагменты из любимых всеми спектаклей — арии, романсы, инструментальные, вокальные и хореографические миниатюры.
Говорить о семейных ценностях со сцены — одна из важнейших задач театра. И это находит большой отклик среди зрителей.

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