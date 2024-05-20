СМИ: "Динамо" интересуется капитаном "Крыльев Советов" Александром Солдатенковым

"Динамо" рассматривает варианты для усиления линии обороны и интересуется капитаном "Крыльев Советов" Александром Солдатенковым, пишет metaratings.ru.
Соглашение Солдатенкова с "Крыльями" рассчитано до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего игрока 28 матчей во всех турнирах и один результативный пас. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 4 млн евро.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?