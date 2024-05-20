Сельчанина из Самарской области арестовали за убийство знакомого

В Безенчукском районе отправили под стражу 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, днем 14 мая пьяный мужчина поссорился с 62-летним знакомым и ударил его "колюще-режущим предметом" в грудь. Потерпевший скончался на месте.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки