Мэттью Бут и "Отпетые мошенники": зрителей матча "Крылья" - "Пари НН" 25 мая ждет большая программа

"Крылья Советов" готовят большую предматчевую программу для зрителей к заключительному матчу сезона с "Пари НН", который пройдет 25 мая в 17:30 на "Солидарность Самара Арене".
Так, легендарный экс-капитан самарцев Мэттью Бут встретится с болельщиками перед игрой в 15:30 на гейте 3.
Главным событием программы станет концерт группы "Отпетые мошенники". Выступление начнется в 16:20.
Кроме этого, всех гостей ожидают тематические фотозоны, сладкие угощения, квиз по истории клуба, розыгрыши призов.
Билеты на матч с "Пари НН" можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?