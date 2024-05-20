Мэттью Бут и "Отпетые мошенники": зрителей матча "Крылья" - "Пари НН" 25 мая ждет большая программа

"Крылья Советов" готовят большую предматчевую программу для зрителей к заключительному матчу сезона с "Пари НН", который пройдет 25 мая в 17:30 на "Солидарность Самара Арене".

Так, легендарный экс-капитан самарцев Мэттью Бут встретится с болельщиками перед игрой в 15:30 на гейте 3.

Главным событием программы станет концерт группы "Отпетые мошенники". Выступление начнется в 16:20.

Кроме этого, всех гостей ожидают тематические фотозоны, сладкие угощения, квиз по истории клуба, розыгрыши призов.

Билеты на матч с "Пари НН" можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры.