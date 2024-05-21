В сборную Беларуси вызван игрок "Крыльев" Кирилл Печенин

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин получил вызов в сборную Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Учебно-тренировочный сбор пройдет с 3 по 13 июня.
Беларусь сыграет два товарищеских матча: против сборной России 7 июня в Минске и со сборной Израиля 11 июня в Будапеште.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?