Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Аида"

25 мая в 15.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоится показ оперы "Аида" Джузеппе Верди (12+).
"Аида", действие которой происходит в Древнем Египте, была написана для современного Египта своей эпохи и впервые увидела свет на сцене одного из первых театров африканского континента — королевской опере Каира. В этой опере есть все, что привлекает публику в театр, — любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия.
А размах событий, совершающихся в ней, — война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж, — заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и эффектности сценических воплощений "Аиды". Режиссер-постановщик — Юрий Александров, художник-постановщик — Вячеслав Окунев. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов.
Партии исполнят: Аида — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Радамес — Максим Зырянов, Рамфис — Ренат Латыпов (дебют), Амонасро — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин и др.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.