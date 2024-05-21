Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Аида"

25 мая в 15.00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича состоится показ оперы "Аида" Джузеппе Верди (12+).

"Аида", действие которой происходит в Древнем Египте, была написана для современного Египта своей эпохи и впервые увидела свет на сцене одного из первых театров африканского континента — королевской опере Каира. В этой опере есть все, что привлекает публику в театр, — любовь и соперничество, война и страсть, экзотические танцы и торжественные шествия.

А размах событий, совершающихся в ней, — война одной нации с другой, реванш побежденных, политика и шпионаж, — заставляет постановщиков век за веком соревноваться в пышности и эффектности сценических воплощений "Аиды". Режиссер-постановщик — Юрий Александров, художник-постановщик — Вячеслав Окунев. Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов.

Партии исполнят: Аида — заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Радамес — Максим Зырянов, Рамфис — Ренат Латыпов (дебют), Амонасро — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин и др.