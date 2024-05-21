Региональный центр компетенций успешно прошел сертификацию

Региональный центр компетенций Самарской области успешно прошел сертификацию Федерального центра компетенций, доказав возможность выполнять поставленные цели в соответствии с методологией и успешно реализовывать задачи национального проекта "Производительность труда", реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ежегодная сертификация обязательна для всех региональных центров компетенций, реализующих нацпроект.

Деятельность РЦК оценивается по ряду критериев, как дистанционно, так и в очном формате. Кроме контроля исполнения целей, рассматриваются результаты проектов на предприятиях-участниках, организация работы "Фабрики процессов", обучения сотрудников, а также организация работы РЦК региона. Задача - убедиться, что региональные команды организовали работу с предприятиями - участниками нацпроекта эффективно, качественно предоставляют услуги и готовы продолжить деятельность по повышению эффективности.

Очную часть сертификации РЦК Самарской области проходил первым среди центров компетенций. Во время нее представители сертификационной комиссии ФЦК посетили два самарских предприятия "ВКЛ ИМПОРТ" и "БТС".

Активная фаза реализации нацпроекта на предприятии "ВКЛ ИМПОРТ" была завершена в 2023 году. До начала внедрения методик бережливого производства расчетная производственная мощность участка составляла 87 тыс. светильников в месяц. Однако на момент начала проекта показатель этот не могли достичь. Благодаря интеграции бережливых технологий время протекания процесса на пилотном потоке на участке изготовления светильников ТМ TANGO компания сократила на 43%, объем незавершенного производства - на 13%, выработка повысилась на 10%.

"ВКЛ ИМПОРТ" активно развивает собственное высокотехнологичное производство светодиодной продукции (декоративные светильники и лампы). В 2023 г. компания занимала в России около 1% рынка по светодиодным лампам. Благодаря внедрению новых процессов и улучшений в октябре 2024 г. на производстве установили рекорд - произведено более 100 тыс. светильников ТМ TANGO.

Вторым предприятием, участвующим в сертификации, стала компания "БТС". Предприятие производит бетонные изделия, которые используются в возведении конструкций, строительстве дорог, тротуаров. Заказчиками продукции "БТС" являются предприятия дорожно-строительной отрасли, а также частные лица.

Пилотный проект на предприятии пребывает еще в стадии реализации. Рабочая группа предприятия обучена методикам бережливого производства, проведена диагностика и определен процесс оптимизации. Инструменты бережливого производства будут применены в процессе изготовления и доставки бетонных изделий.

"Сертификация РЦК Самарской области Федеральным центром компетенций - не просто формальная процедура, а полноценная оценка нашей способности эффективно и качественно работать в рамках национального проекта "Производительность труда". Каждый этап сертификации, будь то дистанционный или очный, позволяет нам увидеть свои сильные и слабые стороны и скорректировать направление деятельности для достижения лучших результатов", - прокомментировал директор РЦК Константин Серов.

Бережливыми технологиями в рамках национального проекта сегодня охвачены производственные процессы на 178 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2800 человек.