Дмитрий Богданов представил обновленную Стратегию развития Самарской области до 2030 года

В понедельник, 20 мая, на оперативном заседании областного правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, была представлена обновленная версия Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года.
О комплексном изменении документа рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. По его словам, обновления связаны с новыми внешнеэкономическими условиями.
"В обновленной версии Стратегии мы сделали акцент на преодоление последствий санкционного давления на нашу страну со стороны недружественных государств, структурную перестройку и модернизацию экономики, повышение технологического суверенитета страны, - перечислил Дмитрий Богданов. - В связи с этим скорректировали точки роста, направления, основные меры поддержки отдельных отраслей, приоритетных и новых кластеров, секторов экономики. Расширен блок поддержки развития промышленности, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса региона".
В обновленной версии документа расширен перечень перспективных направлений развития высокотехнологичных производств. Одним из них стала сфера беспилотных авиационных систем.
Усилено направление развития цифровой экономики - особое внимание будет уделяться достижению цифровой зрелости ключевых отраслей, социальной сферы и государственного управления. Скорректировали направления развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Основной акцент сделан на развитии инфраструктуры сельских территорий.
"Расширен перечень основных направлений развития социальной защиты населения с учетом реализации политики по укреплению института семьи и семейных ценностей, поддержке участников специальной военной операции и членов их семей", - перечислил Дмитрий Богданов.
Кроме того, в документе появятся новые разделы - "Повышение безопасности жизнедеятельности населения" и "Сохранение межнационального и межрелигиозного согласия в Самарской области". По рекомендации федеральных ведомств в стратегии скорректированы направления экологической политики и расширен блок ключевых направлений развития строительного сектора.
Как отметил Дмитрий Азаров, обновленную версию Стратегии развития Самарской области необходимо обсудить с жителями региона и бизнес-сообществом.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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