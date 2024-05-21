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Дмитрий Богданов представил обновленную Стратегию развития Самарской области до 2030 года

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 20 мая, на оперативном заседании областного правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, была представлена обновленная версия Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

О комплексном изменении документа рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. По его словам, обновления связаны с новыми внешнеэкономическими условиями.

"В обновленной версии Стратегии мы сделали акцент на преодоление последствий санкционного давления на нашу страну со стороны недружественных государств, структурную перестройку и модернизацию экономики, повышение технологического суверенитета страны, - перечислил Дмитрий Богданов. - В связи с этим скорректировали точки роста, направления, основные меры поддержки отдельных отраслей, приоритетных и новых кластеров, секторов экономики. Расширен блок поддержки развития промышленности, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса региона".

В обновленной версии документа расширен перечень перспективных направлений развития высокотехнологичных производств. Одним из них стала сфера беспилотных авиационных систем.

Усилено направление развития цифровой экономики - особое внимание будет уделяться достижению цифровой зрелости ключевых отраслей, социальной сферы и государственного управления. Скорректировали направления развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Основной акцент сделан на развитии инфраструктуры сельских территорий.

"Расширен перечень основных направлений развития социальной защиты населения с учетом реализации политики по укреплению института семьи и семейных ценностей, поддержке участников специальной военной операции и членов их семей", - перечислил Дмитрий Богданов.

Кроме того, в документе появятся новые разделы - "Повышение безопасности жизнедеятельности населения" и "Сохранение межнационального и межрелигиозного согласия в Самарской области". По рекомендации федеральных ведомств в стратегии скорректированы направления экологической политики и расширен блок ключевых направлений развития строительного сектора.

Как отметил Дмитрий Азаров, обновленную версию Стратегии развития Самарской области необходимо обсудить с жителями региона и бизнес-сообществом.

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