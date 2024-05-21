Защитник "Крыльев" Юрий Горшков встретится с болельщиками в Самаре

В среду, 22 мая, в одном из торговых центров Самары состоится автограф-сессия с защитником команды "Крылья Советов" Юрием Горшковым.
На встрече все желающие смогут пообщаться с Юрой, взять у него автограф и сделать совместное фото. Начало мероприятия - 19:00.
Кроме того, запланирована развлекательная программа, включающая в себя розыгрыши, викторины и призы от партнеров.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?