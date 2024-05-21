Защитник "Крыльев" Юрий Горшков встретится с болельщиками в Самаре

В среду, 22 мая, в одном из торговых центров Самары состоится автограф-сессия с защитником команды "Крылья Советов" Юрием Горшковым.

На встрече все желающие смогут пообщаться с Юрой, взять у него автограф и сделать совместное фото. Начало мероприятия - 19:00.

Кроме того, запланирована развлекательная программа, включающая в себя розыгрыши, викторины и призы от партнеров.