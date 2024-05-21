Чистая вода: Сбер проводит в России марафон по очистке рек

Экологический проект объединит тысячи эковолонтеров страны, которые выйдут на уборку и озеленение берегов.

Уже много лет Сбер помогает сохранять экосистемы российских рек и развивать экологическую культуру в стране. В этом году банк расширяет собственный проект по очистке водных ресурсов "День Волги" и запускает масштабный марафон по очистке берегов Дона, Москвы-реки, сибирских рек и их притоков и других водных объектов страны.

"В России набирает обороты реализация важного федерального проекта "Чистая вода", его цель — оздоровить реки, один из ценнейших ресурсов нашей страны. Сбер не может оставаться в стороне. Уже несколько лет подряд наши сотрудники, клиенты и партнёры охотно участвуют в ежегодных активностях по сохранению Волги. В этом сезоне мы решили расширить наш проект и помочь другим водоёмам стать чище. Мы масштабировали свой экопроект, чтобы выйти с субботниками и зелёными активностями на берега Дона, Оби, Иртыша, Енисея и других рек страны. Сделать российские реки чище может любой желающий ― присоединяйтесь к нашей дружной команде волонтёров!" — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Ключевым направлением марафона остаются экологические мероприятия, приуроченные ко "Дню Волги": в четвёртый раз волонтёры банка вместе с неравнодушными клиентами и партнёрами Сбера очистят берега реки от мусора и подготовят их к пляжному сезону в 15 городах по всему течению Волги ― от Твери до Астрахани. На берегах реки высадят деревья, в воду выпустят мальков ценных видов рыб. В рамках мероприятий пройдут викторины и игры на экологическую тематику, будут подведены итоги конкурса на лучший логотип акции "День Волги".

В этом году Сбер впервые поможет в сохранении и уборке Дона. Марафон экоактивностей на берегах этой реки банк объединил в один проект ― "Чисто на Дону. От истока до устья". Стартовала программа в станице Старочкеркасской в формате семейного фестиваля-пикника с подвижными играми, викторинами и другими активностями по зелёному просвещению в День реки Дона, который отмечается ежегодно в третью субботу мая в рамках всероссийской акции "Вода России".

Программой "Чисто на Дону. От истока до устья" предусмотрено издание просветительского буклета по экологическому туризму на реке, причём иллюстрации для него будут сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Новая брошюра отлично подойдёт для проведения экоуроков в школах. Вместе с сотрудниками музея-заповедника "Дивногорье" в Воронежской области Сбер разработает аудиогид по экотропе, которая идёт по берегу реки Тихая Сосна до впадения в Дон.

Серия экоактивностей Сбера также включает марафон рек и парков, который прошёл в городах Сибири на реках Абакан, Енисей, Иртыш, Обь и Томь. Волонтёры Сбера собрали более 25 тонн мусора. Были организованы мастер-классы, например, участники раскрашивали экошоперы и строили скворечники, а самые маленькие активно и весело проводили время в компании аниматоров. Завершилась акция 19 мая субботником, который прошёл в Новосибирске в парке "У моря Обского" и в Абакане в парке культуры и отдыха.

Экологические активности по уборке береговых территорий Москвы-реки, водоёмов и прудов столицы пройдут в течение лета и также будут включать развлекательные мероприятия и просветительскую программу по зелёному образу жизни.

Субботники пройдут не только на берегах рек. Так, в Челябинске 25 мая пройдёт масштабный субботник на берегу озера Шершни. Мероприятие приурочено к открытому форуму по вопросам экологии и сохранению водных объектов в рамках национального проекта "Экология".

Марафон рек Сбера продлится всё лето — до сентября 2024 года. Присоединиться к экоакции очень просто ― достаточно зарегистрироваться на мероприятие в вашем городе в календаре платформы по полезным привычкам и волонтёрству "Сберегаем вместе".