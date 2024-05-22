На матче "Крыльев" и "Пари НН" можно выиграть путевку в Нижний Новгород

На заключительном матче сезона "Крылья Советов" разыграют путевку в Нижний Новгород для обладателей билетов семейных секторов (А102 и С118).

Путевка на двоих взрослых или на семью из двух взрослых и ребенка до 18 лет будет разыграна случайным образом на стадионе "Солидарность Самара Арена" 25 мая перед матчем с "Пари НН".

Длительность путевки — три дня и две ночи, проживание с завтраком. Дата поездки — не ранее 17 июня 2024 г. и не позднее 31 декабря 2024 года. В рамках поездки победителей ждет обзорная экскурсия и посещение областного города Городец.

Более подробная информация о розыгрыше и условиях попадания на стадион — на официальном сайте "Крыльев Советов".