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Экономика и бизнес

В Самарской области активно реализуется госпрограмма "Национальная система пространственных данных"

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось заседание коллегии "Об исполнении мероприятий по наполнению ЕГРН отсутствующими сведениями в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" на территории Самарской области".

НСПД — уникальный проект, объединяющий все пространственные данные в сфере земли и недвижимости в России на юридически значимой картографической основе страны.

Спикерами мероприятия выступили: начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Лилия Аглиулова и начальник отдела землеустройства и мониторинга земель Алексей Князькин. На коллегии присутствовал директор филиала ППК "Роскадастр" по Самарской области Максим Гальцов.

На 1 апреля ЕГРН Самарской области содержит почти 3,5 млн актуальных записей, из них без зарегистрированных прав пока остается 17,53%. На сегодня в рамках реализации 518 ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости отработано почти 87% необходимого объема. Лидерами по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости являются города Тольятти, Самара, Новокуйбышевск, а также Сергиевский и Кинель-Черкасский районы.

"По реализации 518 Федерального закона по плану графику 2023–2024 гг. на сегодня органами местного самоуправления совместно с Управлением самарского Росреестра проанализировано 94,93% объема информации от запланированного, — отметила Лилия Аглиулова. — По результативности отработанной информации Самарская область выполнила 88,8% плана, в то время как средняя результативность по Российской Федерации составляет 75%, по Приволжскому федеральному округу — 79,7%. С данным показателем самарский Росреестр занимает четвертое место в ПФО и 13-е место по Российской Федерации".

Были рассмотрены вопросы регистрации региональной и муниципальной собственности: в частности, выполнен план-график по регистрации региональной собственности, выполнение плана по регистрации муниципальной собственности идет с опережением графика.

Начальник отдела землеустройства и мониторинга земель самарского Росреестра Алексей Князькин рассказал: "Результатом выполнения работ по описанию местоположения границ муниципальных образований Самарской области, границ региона стало внесение в ЕГРН на 1 января 2021 года — 100% границ муниципальных образований. На 1 апреля 2023 года было внесено 75% границ Самарской области, включая границы с Саратовской, Ульяновской областями и Республикой Татарстан. На 1 апреля 2024 г. в ЕГРН внесено 86% от общего количества границ населенных пунктов. Также по состоянию на 1 апреля 2024 г. в ЕГРН внесено 93% границ от общего количества территориальных зон".

"Государственная программа НСПД — это флагманский проект Росреестра, по которому в Самарской области активно ведется системная работа, — подытожил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Вадим Владиславович Маликов. — Единая цифровая платформа НСПД позволит объединить и структурировать пространственные данные, обеспечит доступ к этим данным для граждан, бизнеса и органов власти в режиме "единого окна", станет эффективным инструментом развития".

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