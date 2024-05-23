Почетными гражданами Тольятти стали Александр Дроботов и Алексей Волков

В среду, 22 мая, на заседании городской думы были названы имена тольяттинцев, которые удостоились чести стать Почетными гражданами города в этом году.

По итогам работы общественной комиссии было принято решение рекомендовать Думе г. о.Тольятти присвоить звание почетный гражданин Александру Дроботову и Алексею Волкову.



Дроботову — за особые заслуги перед городским сообществом в становлении местного самоуправления и организацию деятельности представительного органа власти Тольятти. Александр Николаевич с 1986 года в органах власти Тольятти. Более 15 лет он являлся депутатом Тольяттинской городской Думы, из них 13 лет — в качестве председателя. Отработал он и два созыва в Самарской губернской Думе (с 2009 по 2016 годы). В настоящий момент Александр Дроботов возглавляет Общественную палату г. о. Тольятти.



Волкову — за особые заслуги перед городским сообществом и существенный вклад в развитие строительной индустрии городского округа Тольятти. Алексей Степанович является гендиректором ЗАО СМТ "Химэнергострой". Ветеран Куйбышевгидростроя, прошедший путь от мастера до первого руководителя крупной строительной организации, сегодня он активно занимается общественной деятельностью, участвует в работе фонда ветеранов КГС и т. д. Алексей Волков имеет звание Почётный строитель РФ.



Данные кандидатуры были поддержаны членами общественной комиссии, а затем — депутатским корпусом. По сложившейся традиции высокие награды будут вручены тольяттинцам на торжественном приеме главы в честь дня города.