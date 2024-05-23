На форуме "Мой бизнес" обсудили перспективные направления господдержки

В рамках форума "Мой бизнес" в Самаре состоялась рабочая встреча предпринимателей Самарской области с и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Натальей Катиной и заместителем генерального директора Корпорации МСП Андреем Железняковым. Участники встречи обсудили итоги и перспективы дальнейшего сотрудничества, наметили новые направления совместной работы.

Корпорация МСП в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" помогает малому бизнесу получить дополнительное финансирование на развитие и реализацию новых проектов, найти рынки сбыта. Предприниматели могут воспользоваться такими инструментами поддержки как: гарантии и поручительства перед финансовыми организациями, включая "зонтичные" поручительства, которые покрывают до 50% от суммы банковского кредита; льготная программа кредитования по постановлению правительства № 1764; льготные кредиты на инвестиционные цели; льготное финансирование для предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию.

Предприниматели региона сотрудничают с Корпорацией МСП, начиная с 2016 года, и за это время только по линии многофункциональных центров предпринимателям оказано более 80 тысяч услуг. Несмотря на сложности последних лет, малый и средний бизнес в регионе уверенно развивается. Число занятых в этой сфере граждан составляет более 650 тысяч человек, что почти на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Важная слагаемая успеха — поддержка предпринимательской инициативы со стороны государства на всех этапах.

В начале встречи Наталья Катина поблагодарила руководство Корпорации МСП и лично Андрея Железнякова за внимание к региону и значительные результаты совместной работы.

"Наши встречи в рамках форума "Мой бизнес" стали традиционными, и они очень востребованы у представителей среднего и малого бизнеса. Меры поддержки, которые предоставляет Корпорация МСП, помогают предпринимательству более активно развиваться. В прошлом году благодаря Корпорации МСП мы привлекли в регион на развитие предприятий МСП более 9,5 миллиарда рублей. Динамику развития сферы малого и среднего бизнеса в регионе убедительно демонстрирует такой показатель, как оборот предприятий МСП. За прошлый год он вырос на 19%. Мы и в дальнейшем рассчитываем на поддержку коллег из Корпорации МСП, на успешную совместную работу. В ходе сегодняшней встречи мы надеемся получить от предпринимателей "обратную связь", выяснить, какие проблемы их волнуют и наметить пути их решения", — отметила Наталья Катина.

"Малый и средний бизнес может получить гарантийную поддержку Корпорации МСП и участников Национальной гарантийной системы для привлечения необходимого финансирования в виде банковских кредитов, если отсутствует или не хватает залогового обеспечения, — сказал Андрей Железняков. — Также для предпринимателей реализуется "зонтичный" механизм предоставления поручительств. Это упрощенный способ получить банковское финансирование. Корпорация МСП в этом случае берет на себя до 50% риска по кредиту".

Заместитель генерального директора Корпорация МСП также высоко оценил активность самарских предпринимателей, которые участвуют в программах господдержки.

Бизнес Самарской области не только активно использует гарантии и поручительства участников Национальной гарантийной системы, которые помогают получать заемное финансирование при поддержке государства. Растет интерес самарских предпринимателей к использованию сервисов и услуг Цифровой платформы МСП.РФ. Еще одним очень важным вопросом для развития малого и среднего предпринимательства является сбыт. И в этом направлении поддержка государства оказывается в части упрощения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков.