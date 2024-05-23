"Тольяттиазот" определил победителей грантового конкурса "Химия добра"

Подведены итоги седьмого этапа конкурса общественных инициатив ТОАЗа "Химия добра". Грантовые средства от предприятия получат 11 организаций Тольятти и Самарской области. Общий размер финансирования программы составит 3 млн рублей.
Программа "Химия добра" является одним из социально ориентированных проектов предприятия, который реализуется с 2019 года. За время существования конкурса поддержку от ТОАЗа получило более 70 общественно значимых инициатив на сумму свыше 13 млн рублей.
На седьмой этап грантового конкурса поступило 42 заявки. Претендентами на победу стали некоммерческие организации, муниципальные бюджетные организации и благотворительные фонды. Защита проектов проходила в онлайн-формате на территории ДК "Тольяттиазот", в рамках которой представители общественных организаций рассказывали про свою идею и ее социальный эффект. Оценивала конкурсантов комиссия из руководителей администрации Тольятти, специалистов ТОАЗа и общественных деятелей.
Победу одержали преимущественно инициативы в области образования, спорта и благоустройства. Например, ТОАЗ поддержал администрацию п. Луначарский в открытии уникальной керамической студии, а также Дом детского и юношеского творчества "Успех" в проекте по созданию экологической тропы и развивающих настольных игр, рассказывающих о многообразии природы Самарского края.
Грантовую поддержку "Тольяттиазота" в области образования получат инициативы по коррекции речевых нарушений, мастер-классы и конкурсы, проекты по модернизации школьных кабинетов и оснащению студии семейного творчества "Мы — семьЯ мечТЫ".
Спортивное направление включает в себя проекты, ориентированные на воспитание подрастающего поколения через активный образ жизни. Средства грантового конкурса будут выделены Федерации вольной борьбы Тольятти и Школе олимпийского резерва № 1.
Конкурсная комиссия также отметила проект по благоустройству городских территорий. Организация пункта раздельного сбора мусора повысит экологическую сознательность жителей и их заинтересованность в создании комфортной городской среды.
"Благотворительная деятельность и реализация общественных инициатив в регионе присутствия — обязательная повестка корпоративной политики "Тольяттиазота". Выбранные проекты обладают уникальностью, актуальностью и социальной значимостью как для города, так и для региона. Конкурс "Химия добра" важен и востребован общественностью, это мы видим по положительным откликам и расширению географии участников", — отметила директор по связям с общественностью АО "Тольяттиазот" Ирина Филатова.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!