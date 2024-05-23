"Тольяттиазот" определил победителей грантового конкурса "Химия добра"

Подведены итоги седьмого этапа конкурса общественных инициатив ТОАЗа "Химия добра". Грантовые средства от предприятия получат 11 организаций Тольятти и Самарской области. Общий размер финансирования программы составит 3 млн рублей.

Программа "Химия добра" является одним из социально ориентированных проектов предприятия, который реализуется с 2019 года. За время существования конкурса поддержку от ТОАЗа получило более 70 общественно значимых инициатив на сумму свыше 13 млн рублей.

На седьмой этап грантового конкурса поступило 42 заявки. Претендентами на победу стали некоммерческие организации, муниципальные бюджетные организации и благотворительные фонды. Защита проектов проходила в онлайн-формате на территории ДК "Тольяттиазот", в рамках которой представители общественных организаций рассказывали про свою идею и ее социальный эффект. Оценивала конкурсантов комиссия из руководителей администрации Тольятти, специалистов ТОАЗа и общественных деятелей.

Победу одержали преимущественно инициативы в области образования, спорта и благоустройства. Например, ТОАЗ поддержал администрацию п. Луначарский в открытии уникальной керамической студии, а также Дом детского и юношеского творчества "Успех" в проекте по созданию экологической тропы и развивающих настольных игр, рассказывающих о многообразии природы Самарского края.

Грантовую поддержку "Тольяттиазота" в области образования получат инициативы по коррекции речевых нарушений, мастер-классы и конкурсы, проекты по модернизации школьных кабинетов и оснащению студии семейного творчества "Мы — семьЯ мечТЫ".

Спортивное направление включает в себя проекты, ориентированные на воспитание подрастающего поколения через активный образ жизни. Средства грантового конкурса будут выделены Федерации вольной борьбы Тольятти и Школе олимпийского резерва № 1.

Конкурсная комиссия также отметила проект по благоустройству городских территорий. Организация пункта раздельного сбора мусора повысит экологическую сознательность жителей и их заинтересованность в создании комфортной городской среды.

"Благотворительная деятельность и реализация общественных инициатив в регионе присутствия — обязательная повестка корпоративной политики "Тольяттиазота". Выбранные проекты обладают уникальностью, актуальностью и социальной значимостью как для города, так и для региона. Конкурс "Химия добра" важен и востребован общественностью, это мы видим по положительным откликам и расширению географии участников", — отметила директор по связям с общественностью АО "Тольяттиазот" Ирина Филатова.