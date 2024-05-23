"Т Плюс" отремонтирует тепловые сети Самарской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей внутреннего контура Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 27 по 29 мая 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий областного центра в границах улиц: пр-т К.Маркса — ул. Гастелло — ул. Ново-Садовая — 5 просека — 6 просека — ул. Солнечная — ул. Ташкентская — ул. Стара Загора — ул. Алма-Атинская — ул. Черемшанская — ул. Ново-Вокзальная.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена после завершения ремонтных работ за исключением жителей и организаций, получающих услугу от II-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ: пр.Кирова — ул. Физкультурная — ул. Металлистов — ул. 22 Партсъезда — ул. Свободы — ул. Победы — ул. Металлистов — ул. Металлургов — ул. Каховская — ул. Нагорная — ул. Черемшанская — пр. Юных Пионеров — Заводское ш. — ул. Товарная — ул. Юбилейная — ул. Теннисная — ул. Промышленности. Возобновление ГВС на данном участке запланировано после 2 июня 2024 года по завершении текущего ремонта тепломагистрали.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу "Предприятия тепловых сетей" по телефонам (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме.