Еще одна компания региона с помощью нацпроекта улучшила производственные процессы

В рамках национального проекта "Производительность труда" компания "НовоКС" (г. Новокуйбышевск) успешно завершила пилотный проект по внедрению методик бережливого производства, что позволило ей улучшить производственные процессы.
Напомним, что национальный проект "Производительность труда" был запущен по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение производительности и улучшение условий труда, что в конечном итоге должно привести к укреплению экономики страны и повышению общего уровня благосостояния населения.
Компания "НовоКС" — многопрофильная организация, ориентированная на проектирование и интеграцию инженерных программ, информационных технологий (ИТ), высокотехнологичного оборудования на объектах промышленной и коммерческой сферы.
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), оператор национального проекта, провел обучение рабочей группы компании и диагностику производственных процессов.
Основными направлениями оптимизации пилотного потока (монтаж оборудования охранного видеонаблюдения на объектах) стали снижение запасов и сокращение суммарной трудоемкости.
Были применены различные инструменты бережливого производства, такие как картирование, производственный анализ, стандартизированная работа. Так, внедрение методики 5S помогло улучшить производственные процессы. Тара и запасы комплектующих были упорядочены, а на стеллажах появилась маркировка и идентификация мест хранения, что позволило исключить потери времени на производстве.
В ходе проекта было достигнуто снижение времени протекания процесса на 36%, уменьшение незавершенного производства на 50%, и увеличение выработки на 16%.
Бережливыми технологиями в рамках национального проекта "Производительность труда" на сегодня охвачены производственные процессы на 178 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2800 человек.
Последние комментарии
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!
Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.