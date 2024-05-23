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Экономика и бизнес

Еще одна компания региона с помощью нацпроекта улучшила производственные процессы

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках национального проекта "Производительность труда" компания "НовоКС" (г. Новокуйбышевск) успешно завершила пилотный проект по внедрению методик бережливого производства, что позволило ей улучшить производственные процессы.

Напомним, что национальный проект "Производительность труда" был запущен по решению Президента РФ Владимира Путина. Целью его является повышение производительности и улучшение условий труда, что в конечном итоге должно привести к укреплению экономики страны и повышению общего уровня благосостояния населения.

Компания "НовоКС" — многопрофильная организация, ориентированная на проектирование и интеграцию инженерных программ, информационных технологий (ИТ), высокотехнологичного оборудования на объектах промышленной и коммерческой сферы.
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК), оператор национального проекта, провел обучение рабочей группы компании и диагностику производственных процессов.

Основными направлениями оптимизации пилотного потока (монтаж оборудования охранного видеонаблюдения на объектах) стали снижение запасов и сокращение суммарной трудоемкости.
Были применены различные инструменты бережливого производства, такие как картирование, производственный анализ, стандартизированная работа. Так, внедрение методики 5S помогло улучшить производственные процессы. Тара и запасы комплектующих были упорядочены, а на стеллажах появилась маркировка и идентификация мест хранения, что позволило исключить потери времени на производстве.

В ходе проекта было достигнуто снижение времени протекания процесса на 36%, уменьшение незавершенного производства на 50%, и увеличение выработки на 16%.

Бережливыми технологиями в рамках национального проекта "Производительность труда" на сегодня охвачены производственные процессы на 178 предприятиях Самарской области. Инструментам бережливого производства обучено свыше 2800 человек.

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