Мотострелки ЦВО провели боевые стрельбы с новобранцами спортивной роты ЦСКА под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели боевые стрельбы с новобранцами спортивной роты ЦСКА в Самарской области.

Под руководством опытных инструкторов спортсмены выполнили упражнения учебных стрельб из автомата Калашникова АК-12. Мероприятие прошло в рамках курса начальной военной подготовки, на котором новобранцы изучают азы военной службы.

"Военнослужащие спортивной роты Самары Центрального спортивного клуба армии - представители 16 олимпийских видов спорта - выполняли первое упражнение начальных стрельб на полигоне при содействии инструкторов мотострелкового соединения. Все военнослужащие успешно выполнили поставленные задачи, занятие прошло на высоком методическом уровне. По окончании начальной военной подготовки военнослужащие будут откомандированы в Центр подготовки сборных команд России, где они в составе сборной смогут продолжить свой тренировочный процесс и представлять интересы страны на международных спортивных площадках", - прокомментировал старший тренер спортивной роты ЦСКА, майор Виталий Киктев.

Стрельбы прошли на Рощинском полигоне с участием 40 новобранцев, которые представляют олимпийские виды спорта и являются членами сборной России.