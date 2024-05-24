"Т Плюс" проведет ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ

Специалисты ПАО "Т Плюс" выполнят текущий ремонт тепловых сетей от Тольяттинской ТЭЦ. В связи с этим с 27 мая по 3 июня будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей и организаций Центрального района, а также 14А и 17А кварталов Автозаводского района города.

Также энергетики отремонтируют теплосетевые коммуникации от котельной № 3 и № 14. По этой причине в течение дня 29 мая будет приостановлено горячее водоснабжение санатория "Лесной", а 30 мая — мкр. Портовый.

В ходе ремонта тепловые сети будут проверены повышенным давлением воды. В этой связи энергетики напоминают жителям города о необходимости соблюдения простых правил безопасности вблизи энергообъектов:

— не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

— ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

— разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после завершения ремонтных работ.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом "Тепловая справочная служба" (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме.