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Экология Общество

Объединяя спорт и экологию: сызранские нефтяники приняли участие в необычном субботнике

СЫЗРАНЬ. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экоакция прошла на территории национального парка "Самарская Лука".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Сотрудники самарской группы предприятий "Роснефти", в том числе и волонтеры Сызранского нефтеперерабатывающего завода, провели необычную природоохранную акцию — экологический забег и помогли очистить от бытового мусора живописный туристический маршрут у подножия Жигулевских гор.

"Самарская Лука" уже давно сотрудничает с "Роснефтью". Так, например, в этом году ученые-эксперты национального парка при содействии самарских нефтяников провели комплекс мероприятий, направленных на изучение мест гнездования и увеличение популяции краснокнижного орлана-белохвоста.

Евгений Березкин, директор национального парка "Самарская Лука", также подчеркнул продуктивный характер сотрудничества с нефтяниками: "Благодаря предприятиям "Роснефти" ранее мы смогли построить новые вольеры для животных, которые содержатся в нашем комплексе "Дом Айболита". Сейчас реализуется грантовая программа по изучению орлана-белохвоста. Думаю, вместе мы сможем добиться поставленных задач".

Старт забега, совмещенного со сбором мусора, объявили у побережья Жигулевского моря. Сергей Тонких, оператор технологических установок, отметил, что сотрудники Сызранского НПЗ не только решают производственные задачи, но и активно принимают участие в общественных проектах: "Для нас очень важно экологическое движение, мы часто проводим природоохранные акции. В этом нас, сотрудников, полностью поддерживает компания. В Самарской области есть очень много красивых мест, поэтому мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие!"

Неравнодушных волонтеров Сызранского НПЗ можно было узнать издалека по ярко-оранжевым брендированным кепкам. Всего за пару часов они очистили берег, собрав несколько мусорных пакетов. Сотрудники признались, что свежий воздух и приятная компания коллег придавали им сил. В завершение мероприятия нефтяники сделали общую фотографию на фоне живописного пейзажа Самарской Луки.

В мероприятии приняли участие и студенты сызранского филиала Самарского государственного технического университета. "На данный момент очень важно помогать очищать природу от мусора, потому что существует много проблем экологического характера, — рассказывает Анастасия Саликова. — И даже в заповедник, где, на первый взгляд, чисто, нужно периодически приезжать с субботниками".

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