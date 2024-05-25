Последняя игра сезона закончилась для "Крыльев Советов" ничьей с "Пари НН"

В субботу, 25 мая, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арена" встретились с "Пари Нижний Новгород" в заключительном туре РПЛ.
Счет открыли хозяева поля на 58 минуте. На 77 минуте встречи гости сравняли счет — 1:1. Матч закончился ничьей.
Таким образом, "Крылья Советов" с 41 очками заняли девятое место в итоговой таблице РПЛ 2023/24.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?