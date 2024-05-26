"Акрон" завершил регулярный сезон на третьем месте

25 мая тольяттинский клуб "Акрон" завершил сезон в МЕЛБЕТ-Первой Лиге игрой со "СКА-Хабаровск". Матч 34-го тура состоялся на стадионе "Кристалл". Красно-черные одержали победу со счётом 2:1.
Сезон Футбольной национальной лиги "Акрон" закончил на третьем месте. Теперь футболисты сразятся за выход в Российскую премьер-лигу в стыковых матчах.
По регламенту команда сыграет с 14-й командой Мир РПЛ, которой стал екатеринбургский "Урал" 29 мая и 1 июня.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?