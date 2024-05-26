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Футбол Спорт

"Акрон" завершил регулярный сезон на третьем месте

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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25 мая тольяттинский клуб "Акрон" завершил сезон в МЕЛБЕТ-Первой Лиге игрой со "СКА-Хабаровск". Матч 34-го тура состоялся на стадионе "Кристалл". Красно-черные одержали победу со счётом 2:1.

Сезон Футбольной национальной лиги "Акрон" закончил на третьем месте. Теперь футболисты сразятся за выход в Российскую премьер-лигу в стыковых матчах.

По регламенту команда сыграет с 14-й командой Мир РПЛ, которой стал екатеринбургский "Урал" 29 мая и 1 июня.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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