"Акрон" завершил регулярный сезон на третьем месте

25 мая тольяттинский клуб "Акрон" завершил сезон в МЕЛБЕТ-Первой Лиге игрой со "СКА-Хабаровск". Матч 34-го тура состоялся на стадионе "Кристалл". Красно-черные одержали победу со счётом 2:1.

Сезон Футбольной национальной лиги "Акрон" закончил на третьем месте. Теперь футболисты сразятся за выход в Российскую премьер-лигу в стыковых матчах.

По регламенту команда сыграет с 14-й командой Мир РПЛ, которой стал екатеринбургский "Урал" 29 мая и 1 июня.