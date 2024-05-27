Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на врачей и пациентов Красноярской ЦРБ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников медицинского учреждения в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, ЧП произошло в ночь на 25 мая. В Красноярском районе Самарской области пациент набросился на медиков и проходивших лечение женщин. Пострадали четыре человека, включая двух врачей.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Самарской области организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Колбасину возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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