Появились данные, почему напали на врачей и пациенток под Самарой

Порезавший врачей и пациенток больницы мужчина поступил туда с алкогольным опьянением. Об этом сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных структурах.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 25 мая. В Красноярском районе Самарской области пациент набросился на медиков и двух проходивших лечение женщин.

"25.05.2024 года в дежурную часть О МВД России по Красноярскому району из Красноярской ЦРБ поступило сообщение о том, что мужчина, проходивший лечение в терапевтическом отделении нанес ножевые ранения двум пациенткам и медицинским работникам. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Мужчина 1951 года рождения задержан на месте. По данному факту межрайонным следственным отделом О МВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по п. З ч. 2 ст. 111 УК РФ", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщают источники Волга Ньюс, пациент поступал изначально в состоянии сильного алкогольного опьянения. И ночью ему что-то "померещилось", тогда он пошел с ножом в соседнюю палату.