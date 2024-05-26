В Самарской области ножом изрезали медика и двух пациенток

ЧП произошло в ночь на 25 мая в Красноярской ЦРБ. По предварительным данным, врач зашла в палату к пациенткам. В этот момент туда ворвался мужчина из другой палаты. Он набросился на женщин.

По словам источника, медик и женщины получили ранения и сейчас находятся не лечении.

Как сообщает источник Волга Ньюс в правоохранительных органах, нападавшего задержали. Все детали произошедшего пока уточняются. Выясняется, могло ли стать причиной такого поведения пациента психическое расстройство.