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Преступления Происшествия

В Самарской области ножом изрезали медика и двух пациенток

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЧП произошло в ночь на 25 мая в Красноярской ЦРБ. По предварительным данным, врач зашла в палату к пациенткам. В этот момент туда ворвался мужчина из другой палаты. Он набросился на женщин.

По словам источника, медик и женщины получили ранения и сейчас находятся не лечении.

Как сообщает источник Волга Ньюс в правоохранительных органах, нападавшего задержали. Все детали произошедшего пока уточняются. Выясняется, могло ли стать причиной такого поведения пациента психическое расстройство.

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