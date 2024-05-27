В Самаре "дочка" РЖД выставила на продажу двор хрущевок под высотки

В Самаре может появиться еще одна точечная застройка. На продажу выставили участок на улице Партизанской, который находится в окружении хрущевок и включает в себя дворовую территорию, в том числе детскую площадку и гаражный массив. Сообщение об этом появилось на одном из агрегаторов объявлений.

Участок находится между домами № 186 и 188 по улице Партизанской, неподалеку от сквера "Родничок". Его площадь составляет 6 145 кв. метров.

Фото: "Яндекс.Карты"

Сейчас владельцем участка является АО "ЖСИ". Это дочерняя структура ОАО "РЖД". Она выполняет функции генподрядчика строительства объектов РЖД, а также возводит жилье и коммерческую недвижимость для продажи.

В частности, на счету "ЖСИ" — ЖК "Симфония" в Екатеринбурге и ЖК "Облака" в Нижнем Новгороде. Очевидно, в Самаре компания строить не собирается. За участок она попросила 85 млн рублей, отметив, что вид разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

В качестве плюсов площадки продавец указал наличие трех детских садов и трех школ, а также крупного ТЦ по соседству — "Аврора Молл". Стоимость жилья в районе колеблется от 80 до 138 тыс. рублей.