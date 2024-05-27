Самарский академический театр оперы и балета приглашает на "Вечер французского балета"

Премьера представления пройдет 1 и 2 июня (12+).
Первое отделение - одноактный балет "Праздничный вечер", партитура которого сформирована на основе музыки из балета "Ручей" Лео Делиба. Хореография Лео Стаатса.
Второе отделение - балет на музыку Андре Мессаже "Два голубя". Либретто хореографа Луи Меранта и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена "Два голубя".
История любви юноши и девушки, которые незадолго до свадьбы проходят испытание чувств: томящийся и скучающий Пепио просит позволения у своей невесты Гурули и ее матери Микалии отлучиться на три дня, чтобы "дать душе волю".
Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака.
Балетмейстер-постановщик - Юрий Бурлака.
Музыкальный руководитель и главный дирижер - Евгений Хохлов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.