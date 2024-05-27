16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский академический театр оперы и балета приглашает на "Вечер французского балета" В "СамАрте" пройдет бенефис заслуженного артиста РФ Сергея Захарова В Театре на Таганке пройдет спектакль самарского режиссера Виктора Трегубова Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Аида" "Шостакович Опера Балет" принял участие в "Ночи музеев"

Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на "Вечер французского балета"

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Премьера представления пройдет 1 и 2 июня (12+).

Первое отделение - одноактный балет "Праздничный вечер", партитура которого сформирована на основе музыки из балета "Ручей" Лео Делиба. Хореография Лео Стаатса.

Второе отделение - балет на музыку Андре Мессаже "Два голубя". Либретто хореографа Луи Меранта и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена "Два голубя".

История любви юноши и девушки, которые незадолго до свадьбы проходят испытание чувств: томящийся и скучающий Пепио просит позволения у своей невесты Гурули и ее матери Микалии отлучиться на три дня, чтобы "дать душе волю".

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака.

Балетмейстер-постановщик - Юрий Бурлака.

Музыкальный руководитель и главный дирижер - Евгений Хохлов.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2