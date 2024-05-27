Самарский академический театр оперы и балета приглашает на "Вечер французского балета"

Премьера представления пройдет 1 и 2 июня (12+).

Первое отделение - одноактный балет "Праздничный вечер", партитура которого сформирована на основе музыки из балета "Ручей" Лео Делиба. Хореография Лео Стаатса.

Второе отделение - балет на музыку Андре Мессаже "Два голубя". Либретто хореографа Луи Меранта и Анри Ренье, которые по-своему пересказали известную басню Лафонтена "Два голубя".

История любви юноши и девушки, которые незадолго до свадьбы проходят испытание чувств: томящийся и скучающий Пепио просит позволения у своей невесты Гурули и ее матери Микалии отлучиться на три дня, чтобы "дать душе волю".

Постановка и новая хореографическая редакция Юрия Бурлака.

Балетмейстер-постановщик - Юрий Бурлака.

Музыкальный руководитель и главный дирижер - Евгений Хохлов.