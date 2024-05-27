"РКС-Самара" призвали избавиться не только от школьных, но и коммунальных долгов

Перед началом летних каникул "РКС-Самара" призвали жителей города "подчистить" долги не только перед школьными библиотеками, но и коммунальными службами.
"Пока дети-школьники избавляются от учебных "хвостов", снимают обложки с учебников, достаньте квитанции от "РКС-Самара" и внимательно изучите, нет ли там "хвостов" в виде неоплаченных начислений. Если есть, подготовьтесь к их ликвидации. Когда долги погашены, квитанции чисты и душа спокойна, то можно смело идти в лето", — советуют в пресс-службе предприятия.
Оплачивать услуги ХВС и канализации приятнее без комиссии, это можно сделать:
— через Личный кабинет на сайте samcomsys.ru
— через операциониста в АО "Почта России" и ООО "Земский банк"
— через банкоматы и онлайн в АО "Газпромбанк"
— через терминал и онлайн ПАО "БАНК ВТБ"
— через банкомат, терминал и онлайн ПАО "Почта Банк".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.