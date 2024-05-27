"РКС-Самара" призвали избавиться не только от школьных, но и коммунальных долгов

Перед началом летних каникул "РКС-Самара" призвали жителей города "подчистить" долги не только перед школьными библиотеками, но и коммунальными службами.

"Пока дети-школьники избавляются от учебных "хвостов", снимают обложки с учебников, достаньте квитанции от "РКС-Самара" и внимательно изучите, нет ли там "хвостов" в виде неоплаченных начислений. Если есть, подготовьтесь к их ликвидации. Когда долги погашены, квитанции чисты и душа спокойна, то можно смело идти в лето", — советуют в пресс-службе предприятия.

Оплачивать услуги ХВС и канализации приятнее без комиссии, это можно сделать:

— через Личный кабинет на сайте samcomsys.ru

— через операциониста в АО "Почта России" и ООО "Земский банк"

— через банкоматы и онлайн в АО "Газпромбанк"

— через терминал и онлайн ПАО "БАНК ВТБ"

— через банкомат, терминал и онлайн ПАО "Почта Банк".