Голкипер Сергей Песьяков переходит в "Крылья Советов". Футболист подписал контракт с самарским клубом и будет выступать за команду в новом сезоне 24/25.

Выступал за российские клубы — "Спартак", "Томь", "Анжи". Является чемпионом России сезона 16/17 в составе московского "Спартака". Последним клубом был "Ростов", где он сыграл 182 матча, из них — 50 "сухих".

Имеет опыт выступления за различные сборные России, в том числе за главную провел 2 матча со сборными Таджикистана (0:0) и Ирака (2:0).

Сергей Песьяков присоединится к самарской команде в июне и начнет подготовку к предстоящему сезону.