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Экономика и бизнес

Сгоревший тольяттинский завод "Феррони" за 1,9 млрд руб. купил производитель прицепов

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завод производителя дверей "Феррони" в Комсомольском районе Тольятти выкупила компания ООО "Атлас Трейлер", сообщает Российский аукционный дом (РАД). Торги прошли 22 мая. Сумма сделки составила 1,9 млрд рублей.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В состав лота вошли нежилые здания общей площадью 47,8 тыс. кв. м, 13 смежных земельных участков (23,7 га) и движимое имущество.

"Атлас Трейлер" входит в группу компаний GROSS, официального дистрибьютора китайской техники. Компания занимается производством полуприцепов, прицепов и надстроек на шасси.

ООО "Атлас Трейлер", по данным ИАС Seldon.Basis, было создано в сентябре 2023 года. Адрес регистрации общества - Самара, ул. Демократическая, 63А. Компанией с уставным капиталом в 10 тыс. руб. в равных долях владеют Нань Бинь и Константин Птушкин.

Напомним, завод по производству входных металлических дверей "Феррони Тольятти" открылся на площадке обанкроченного ОАО "АвтоВАЗагрегат" в сентябре 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составил 4,4 млрд рублей. У "Феррони" были амбициозные инвестиционные планы в Самарской области: строительство частной школы в Тольятти, создание НИОКР-центра на базе технопарка "Жигулевская долина".

Однако в мае 2023 г. на заводе произошел пожар, который охватил 20 тыс. кв. метров. Позже ГУ МЧС России по Самарской области выявило на предприятии множество нарушений требований противопожарного законодательства.

Сообщалось о планах руководства завода полностью восстановить производство. Но на фоне санкций в отношении РФ "Феррони Тольятти" лишился возможности полноценно использовать оборудование и производить на нем продукцию.

В итоге площадка была выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей.

"Важно отметить, что эта сделка — крупнейшая в регионе за последнее время в сегменте продажи частных активов. И здесь я вижу важные сигналы рынку. Во-первых, восстановление промышленности и рост спроса на внутреннем рынке на технику, оборудование, машины. Во-вторых, привлечение независимого организатора торгов к продаже крупных и сложных по составу активов — это гарантия юридической чистоты сделки", — комментирует Наталья Харланова, директор Поволжского филиала РАД.

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