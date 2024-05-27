Сгоревший тольяттинский завод "Феррони" за 1,9 млрд руб. купил производитель прицепов

Завод производителя дверей "Феррони" в Комсомольском районе Тольятти выкупила компания ООО "Атлас Трейлер", сообщает Российский аукционный дом (РАД). Торги прошли 22 мая. Сумма сделки составила 1,9 млрд рублей.

В состав лота вошли нежилые здания общей площадью 47,8 тыс. кв. м, 13 смежных земельных участков (23,7 га) и движимое имущество.

"Атлас Трейлер" входит в группу компаний GROSS, официального дистрибьютора китайской техники. Компания занимается производством полуприцепов, прицепов и надстроек на шасси.

Напомним, завод по производству входных металлических дверей "Феррони Тольятти" открылся на площадке обанкроченного ОАО "АвтоВАЗагрегат" в сентябре 2021 года. Общий объем инвестиций в проект составил 4,4 млрд рублей. У "Феррони" были амбициозные инвестиционные планы в Самарской области: строительство частной школы в Тольятти, создание НИОКР-центра на базе технопарка "Жигулевская долина".

Однако в мае 2023 г. на заводе произошел пожар, который охватил 20 тыс. кв. метров. Позже ГУ МЧС России по Самарской области выявило на предприятии множество нарушений требований противопожарного законодательства.

Сообщалось о планах руководства завода полностью восстановить производство. Но на фоне санкций в отношении РФ "Феррони Тольятти" лишился возможности полноценно использовать оборудование и производить на нем продукцию.

В итоге площадка была выставлена на продажу за 2,5 млрд рублей.

"Важно отметить, что эта сделка — крупнейшая в регионе за последнее время в сегменте продажи частных активов. И здесь я вижу важные сигналы рынку. Во-первых, восстановление промышленности и рост спроса на внутреннем рынке на технику, оборудование, машины. Во-вторых, привлечение независимого организатора торгов к продаже крупных и сложных по составу активов — это гарантия юридической чистоты сделки", — комментирует Наталья Харланова, директор Поволжского филиала РАД.