Молодые актеры из Отрадного и студенты СГИК участвуют в "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024"

В понедельник, 27 мая, в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024".

Лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места), а также победители в индивидуальных номинациях по итогам V юбилейного сезона фестиваля "Театральное Приволжье" получили уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на борту теплохода "А. С. Попов". Помимо лауреатов Фестиваля "Театральное Приволжье" в образовательной поездке по реке Волге примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из регионов Приволжского федерального округа.

Самарскую область на фестивале представляют студенты театрального факультета СГИК и театральная студия "Труппа Отрадного".

Впереди у ребят — 8 познавательных дней с режиссерами-выпускниками ГИТИСа, совместная подготовка эскизов к будущим спектаклям и их презентация в городах-участниках фестиваля: Казани

(28 мая), Самаре (29 мая), Саратове (30 мая), Ульяновске (1 июня), Чебоксарах (2 июня), Нижнем Новгороде (3 июня — в день закрытия фестиваля). Фестиваль "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье" — это еще и большая творческая лаборатория, включающая мастер-классы и обсуждения показов с театроведами. Цель Фестиваля — показ эскизов спектаклей не только зрителям, но и руководителям поволжских театров.

В Самаре показ эскизов пройдет на площадке МКТК "Дирижабль" СГИКа. В программе: Е. Чириков "Таинственные легенды с берегов Волги" режиссер Г. Минкина Театральная студия "Труппа Отрадного", г. Отрадный; "Как бурлаки баржу тащили", фантазия по картине И. Е. Репина "Бурлаки на Волге", режиссер В.Билык, профессиональные актеры из Самары, Саратова; А. Н. Островский "Волки и Овцы", режиссер Т. Белоусов, актёры ГИТИС.

Открывая фестиваль, заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев отметил, что "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" — это уникальное событие в культурной жизни страны, которое впервые реализуется на территории округа.

"Молодые непрофессиональные актеры получат уникальный опыт работы на академических сценах, а профессионалы смогут проверить себя в сложных условиях и отточить мастерство. Президент России Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность формирования культуры человека через классические ценности, говоря о том, что приобщение к театральному искусству с юности способствует развитию личности и становится мощным подспорьем на всю жизнь, особенно если это развитие основано на русской классике", — подчеркнул Олег Машковцев.

Успешной и плодотворной работы участникам фестиваля пожелали проректор Российского института театрального искусства Марина Кирюшкина и руководитель проекта "ГИТИСФЭСТ. Театральное Приволжье", директор "Центра образовательных и культурных программ "Атмосфера впечатлений" Янина Незванкина.

Проект "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО "Театральное Приволжье".

Напомним, окружной фестиваль "Театральное Приволжье" – общественный проект, инициированный полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым в 2019 году в Год театра. Лауреаты V юбилейного сезона были определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра.