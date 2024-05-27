Молодые актеры из Отрадного и студенты СГИК участвуют в "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024"

В понедельник, 27 мая, в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024".
Лучшие детские и молодежные коллективы (1-3 места), а также победители в индивидуальных номинациях по итогам V юбилейного сезона фестиваля "Театральное Приволжье" получили уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на борту теплохода "А. С. Попов". Помимо лауреатов Фестиваля "Театральное Приволжье" в образовательной поездке по реке Волге примут участие актеры театров и студенты театральных учреждений из регионов Приволжского федерального округа.
Самарскую область на фестивале представляют студенты театрального факультета СГИК и театральная студия "Труппа Отрадного".
Впереди у ребят — 8 познавательных дней с режиссерами-выпускниками ГИТИСа, совместная подготовка эскизов к будущим спектаклям и их презентация в городах-участниках фестиваля: Казани
(28 мая), Самаре (29 мая), Саратове (30 мая), Ульяновске (1 июня), Чебоксарах (2 июня), Нижнем Новгороде (3 июня — в день закрытия фестиваля). Фестиваль "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье" — это еще и большая творческая лаборатория, включающая мастер-классы и обсуждения показов с театроведами. Цель Фестиваля — показ эскизов спектаклей не только зрителям, но и руководителям поволжских театров.
В Самаре показ эскизов пройдет на площадке МКТК "Дирижабль" СГИКа. В программе: Е. Чириков "Таинственные легенды с берегов Волги" режиссер Г. Минкина Театральная студия "Труппа Отрадного", г. Отрадный; "Как бурлаки баржу тащили", фантазия по картине И. Е. Репина "Бурлаки на Волге", режиссер В.Билык, профессиональные актеры из Самары, Саратова; А. Н. Островский "Волки и Овцы", режиссер Т. Белоусов, актёры ГИТИС.
Открывая фестиваль, заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев отметил, что "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" — это уникальное событие в культурной жизни страны, которое впервые реализуется на территории округа.
"Молодые непрофессиональные актеры получат уникальный опыт работы на академических сценах, а профессионалы смогут проверить себя в сложных условиях и отточить мастерство. Президент России Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность формирования культуры человека через классические ценности, говоря о том, что приобщение к театральному искусству с юности способствует развитию личности и становится мощным подспорьем на всю жизнь, особенно если это развитие основано на русской классике", — подчеркнул Олег Машковцев.
Успешной и плодотворной работы участникам фестиваля пожелали проректор Российского института театрального искусства Марина Кирюшкина и руководитель проекта "ГИТИСФЭСТ. Театральное Приволжье", директор "Центра образовательных и культурных программ "Атмосфера впечатлений" Янина Незванкина.
Проект "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО "Театральное Приволжье".
Напомним, окружной фестиваль "Театральное Приволжье" – общественный проект, инициированный полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым в 2019 году в Год театра. Лауреаты V юбилейного сезона были определены 27 марта в Ижевске во Всемирный день театра.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.