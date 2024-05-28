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Футбол Спорт

В Самаре планируют построить футбольный интернат

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре может быть построен футбольный интернат. Об этом в интервью "КП-Самара" рассказал экс-директор академии "Чертаново" Николай Ларин, который курирует построение пирамиды детско-юношеского и молодежного футбола в областной столице.

"Мало кто знает, что когда "Чертаново" боролось в ФНЛ за первые места, там в основе постоянно выходило 5-6 москвичей, которые пришли в академию в 6-7-летнем возрасте. Так что заблуждение думать, что мы опирались только на иногородних. Как бы сейчас сделал я в Самаре? Первым делом поскорее построил бы интернат, чтобы точечно приглашать сильных ребят из других регионов. Не вместо самарских, а добавляя их к местным, как мы и делали в "Чертаново". И вот из этого симбиоза уже можно на уровне академии воспитывать ребят для молодежки и далее КС-2 и первой команды. Сейчас в КС-2 и молодежке на контрактах 24 самарских футболиста. Это первый шаг, посыл ребятам, что на них в клубе рассчитывают. Что же касается интерната, то я знаю, что движение в этом направлении есть, планируется его построить в районе "Самара Арены", — заявил Николай Ларин.

По его мнению, очень важно взращивать игроков, которые впоследствии подойдут главной команде. "Бывает, что вторая команда красиво играет, но не дает игроков для основы. Я бы предпочел, чтоб было наоборот", — уточнил Ларин.





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