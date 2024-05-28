"Т Плюс" приняла участие в фестивале День прессы

Свыше 100 юных самарцев посетили интерактивную площадку Самарского филиала ПАО "Т Плюс" на XXIX фестивале региональной журналистики "Пресса-2024".
Гостей праздника встречали сказочные герои Теплослав и Капелька. Они предлагали всем желающим принять участие в росписи деревянной подставки под мобильный телефон. Юные горожане создавали своими руками аксессуары для гаджетов с уникальной росписью.
"Энергетики ежегодно принимают участие в фестивале региональной журналистики, организуя тематические интерактивные зоны. В этом году все посетители площадки "Т Плюс" смогли получить советы по энергосбережению и правилам безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, наши помощники — Теплослав и Капелька — напомнили горожанам о важности бережного отношения к природе", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.