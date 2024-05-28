"Т Плюс" приняла участие в фестивале День прессы

Свыше 100 юных самарцев посетили интерактивную площадку Самарского филиала ПАО "Т Плюс" на XXIX фестивале региональной журналистики "Пресса-2024".

Гостей праздника встречали сказочные герои Теплослав и Капелька. Они предлагали всем желающим принять участие в росписи деревянной подставки под мобильный телефон. Юные горожане создавали своими руками аксессуары для гаджетов с уникальной росписью.

"Энергетики ежегодно принимают участие в фестивале региональной журналистики, организуя тематические интерактивные зоны. В этом году все посетители площадки "Т Плюс" смогли получить советы по энергосбережению и правилам безопасности вблизи энергообъектов. Кроме того, наши помощники — Теплослав и Капелька — напомнили горожанам о важности бережного отношения к природе", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.