Драйвер развития экономики: в Самарской области наградили активных предпринимателей

Во вторник, 28 мая, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил предпринимателей, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Торжественная церемония награждения прошла в региональном центре "Мой бизнес 63" и была посвящена Дню российского предпринимательства, который в нашей стране ежегодно отмечается 26 мая.

"Сегодня 134,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области производят уникальную продукцию, которую покупают миллионы людей, предоставляют качественный сервис, создают рабочие места и развивают родной регион. Мы, в свою очередь, всегда готовы поддерживать наших предпринимателей, быть с бизнесом в прямом диалоге и совместно, в партнерстве создавать лучший в стране деловой и инвестиционный климат", — акцентировал Дмитрий Богданов.

Мероприятия, посвященные этой дате, проходят во всех уголках губернии до конца мая. Флагманским событием стал масштабный форум "Мой бизнес 63. Стратегии роста. Новые горизонты бизнеса". За два дня его посетили более 1500 человек. Форум прошел в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Поздравляя предпринимателей региона с профессиональным праздником, Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что бизнес-сообщество играет важнейшую роль в решении задач укрепления экономики, повышения ее конкурентоспособности, создания условий для обеспечения технологического суверенитета нашего региона и всей страны. Гибкие возможности перестройки и переориентирования деятельности, широкая линейка инструментов поддержки позволили этому сегменту стать одним из драйверов развития региональной экономики.

В этом году почетными грамотами, благодарностями министра и благодарственными письмами министерства были отмечены 34 представителя бизнеса из Самары, Тольятти, Отрадного, а также Приволжского, Челно-Вершинского, Богатовского, Кошкинского и других районов. Они ведут деятельность в самых разных сферах: общественного питания, производства, образования, креативных индустрий, строительства и др.

В этот день также отметили сотрудников региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства и представителей ведущих университетов региона за активное участие и личный вклад в проведение мероприятий, направленных на развитие предпринимательства в регионе.

"Я работаю в сфере общественного питания уже около 30 лет. И я вижу развитие, как сегодня помогает государство. Сегодня, если мы не можем решить какой-то вопрос, всегда обращаемся в центр "Мой бизнес", где нам всегда помогут. Нас переполняет чувство благодарности, что к нашим проблемам относятся настолько неравнодушно", — отметила индивидуальный предприниматель из Отрадного Елена Деревяга.

"Как показывает практика — только действие дает результат. Мы благодарны министерству за высокую оценку нашей работы, такие награды добавляют энергии — хочется делать еще больше", — подчеркнул генеральный директор ООО "ТПК Брик" Игорь Петров.