В Самаре все готово к открытию Третьяковки

В Самаре полностью готов к открытию филиал Государственной Третьяковской галереи в стенах Фабрики-кухни. Уже завтра, 30 мая, "Третьяковка" начнет свою работу. В честь этого долгожданного для всех самарцев события подготовлена специальная программа "Знакомство с Третьяковкой", она продлится несколько дней.

Серия событий для первых посетителей включает в себя мастер-классы, лекции, экскурсии. Начинает работу первая большая выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве", в которую вошли 92 произведения из коллекции Государственной Третьяковской галереи и частных собраний. Купить билеты и подробнее ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте.



Здание Фабрики-кухни, где располагается филиал Третьяковской галереи, полностью отреставрировано. Этот уникальный памятник советского конструктивизма - двухэтажное здание в форме серпа и молота - был построен в 1932 году. После распада Советского Союза здание пережило сложный период, не раз меняло владельцев, арендаторов. Объект пришел в запустение и оказался под угрозой сноса.



Тревогу забили общественники. К работе по сохранению здания, которое представляет ценность не только для города, но и для истории отечественной архитектуры, подключился Дмитрий Азаров, сначала в статусе мэра Самары, затем уже губернатора региона. В результате переговорного процесса и непростого процесса регулирования всех деталей удалось разрешить сложную ситуацию с владельцами - здание было выкуплено в региональную собственность.



Фабрика получила статус объекта культурного наследия федерального значения. При участии общественников, депутатов было определено новое назначение здания - музей. Второе рождение Фабрики-кухни стало возможным при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства РФ, в также тысяч неравнодушных людей. Обновление коснулось не только непосредственно здания - благоустроена и прилегающая территория (сквер "Памяти борцов Революции"), также создано новое общественное пространство - Сад баланса.



"Это долгожданное событие для всех нас. Сроки открытия неоднократно переносились, но теперь все работы на объекте завершены. С нетерпением жду открытия, как и все земляки, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Искренне благодарю за всестороннюю поддержку проекта помощника президента РФ Владимира Ростиславовича Мединского, министра культуры РФ Ольгу Борисовну Любимову, а также общественников, депутатов, всех, кто участвовал в спасении и возрождении здания Фабрики-кухни, организации здесь музея - а это сотни, тысячи людей из нашего региона и не только. В ближайшие дни тоже постараюсь доехать и посмотреть на прекрасную выставку, на нашу самарскую "Третьяковку". Уверен, что открытие в уникальном здании фабрики-кухни первого в России филиала Третьяковской галереи даст совершенно новый импульс развитию культурной жизни, искусств, творчества на территории нашего региона. Это место станет мощным магнитом, который будет притягивать сюда людей интеллектуальных, интересных, ценящих свою историю, культурное наследие, устремленных в будущее. Приглашаю всех земляков и гостей региона в нашу самарскую "Третьяковку"!