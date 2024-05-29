Ветераны "РКС-Самара" посетили очистные сооружения после реконструкции

28 мая городские очистные канализационные сооружения посетили сотрудники производственно-технического управления "РКС-Самара" вместе с ветеранами отрасли. Специалистам, много лет проработавшим в водопроводно-канализационном хозяйстве города, было интересно и вспомнить свою работу, и познакомиться с обновленным объектом, с новыми технологиями, внедренными на ГОКС, сравнить условия труда и качество очистки воды.
Ветеранам показали работу комплекса механической очистки стоков, обновленные аэротенки (резервуары для биологической очистки), рассказали об изменениях в работе реагентного хозяйства. Гостей, особенно бывших работников ГОКС, результат реконструкции поразил, они долго обсуждали увиденное и восхищались проделанной работой, сообщили в пресс-службе предприятия.
В 70-80-х годах прошлого века ветераны отрасли проделали огромную работу, создавая с нуля очистные канализационные сооружения. Позже, в начале 2000-х, они мечтали о капитальном ремонте, о новых технологиях, но финансовой возможности провести эти работы не было. И вот сейчас эти мечты стали реальностью как для бывших и сегодняшних работников водопроводно-канализационного хозяйства города, так и для всех жителей Самары. "Мы вспоминали, что вроде бы совсем недавно мечтали, строили планы по реконструкции, переживали за будущее объекта, - рассказала Наталья Черналева, долгое время проработавшая в "РКС-Самара" начальником технического отдела. - А сегодня увидели, что все уже сделано. Нам теперь и спокойно, и радостно".
ГОКС были введены в эксплуатацию в 1974 году и скоро отметят свое 50-летие, но и по сей день остаются единственным экологическим барьером между городом-миллионником и Волгой. Благодаря концессионному соглашению, заключенному на принципах государственно-частного партнерства, появилась возможность проведения самой масштабной за всю историю реконструкции. Главные цели и задачи проекта: повышение экологической безопасности населения, повышение надежности Саратовского водохранилища как источника питьевого водоснабжения, внедрение наилучших доступных технологий процессов очистки сточных вод. Всего на мероприятия по реконструкции ГОКС выделено более 4 млрд рублей из бюджетов разного уровня и "РКС-Самара".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.