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Ветераны "РКС-Самара" посетили очистные сооружения после реконструкции

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 мая городские очистные канализационные сооружения посетили сотрудники производственно-технического управления "РКС-Самара" вместе с ветеранами отрасли. Специалистам, много лет проработавшим в водопроводно-канализационном хозяйстве города, было интересно и вспомнить свою работу, и познакомиться с обновленным объектом, с новыми технологиями, внедренными на ГОКС, сравнить условия труда и качество очистки воды.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Ветеранам показали работу комплекса механической очистки стоков, обновленные аэротенки (резервуары для биологической очистки), рассказали об изменениях в работе реагентного хозяйства. Гостей, особенно бывших работников ГОКС, результат реконструкции поразил, они долго обсуждали увиденное и восхищались проделанной работой, сообщили в пресс-службе предприятия.

В 70-80-х годах прошлого века ветераны отрасли проделали огромную работу, создавая с нуля очистные канализационные сооружения. Позже, в начале 2000-х, они мечтали о капитальном ремонте, о новых технологиях, но финансовой возможности провести эти работы не было. И вот сейчас эти мечты стали реальностью как для бывших и сегодняшних работников водопроводно-канализационного хозяйства города, так и для всех жителей Самары. "Мы вспоминали, что вроде бы совсем недавно мечтали, строили планы по реконструкции, переживали за будущее объекта, - рассказала Наталья Черналева, долгое время проработавшая в "РКС-Самара" начальником технического отдела. - А сегодня увидели, что все уже сделано. Нам теперь и спокойно, и радостно".

ГОКС были введены в эксплуатацию в 1974 году и скоро отметят свое 50-летие, но и по сей день остаются единственным экологическим барьером между городом-миллионником и Волгой. Благодаря концессионному соглашению, заключенному на принципах государственно-частного партнерства, появилась возможность проведения самой масштабной за всю историю реконструкции. Главные цели и задачи проекта: повышение экологической безопасности населения, повышение надежности Саратовского водохранилища как источника питьевого водоснабжения, внедрение наилучших доступных технологий процессов очистки сточных вод. Всего на мероприятия по реконструкции ГОКС выделено более 4 млрд рублей из бюджетов разного уровня и "РКС-Самара".

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