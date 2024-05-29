"Акрон" в стыковом матче обыграл "Урал" — 2:0

В среду, 29 мая, в Екатеринбурге тольяттинский ФК "Акрон" сыграл с "Уралом" в стыковом матче за выход в РПЛ.
"Акрон" выиграл со счетом 2:0. Забили: Неманья Анджелкович — на 67 минуте и Кирилл Данилин — на 72 минуте.
В субботу, 1 июня, в Жигулевске тольяттинцы опять встретятся с "Уралом".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?