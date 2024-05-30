В Самарской области завершается акция "Весна — тают пени"

Три дня осталось у жителей Самарской области для участия в традиционной акции АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Весна — тают пени". Присоединиться к ней клиенты компании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут до 31 мая 2024 года.
Напомним, что весенняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 апреля. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.
"Приглашаю всех клиентов, по тем или иным причинам накопивших задолженность за энергоресурсы, воспользоваться этой возможностью. На данный момент уже свыше 30 тысяч горожан внесли оплату за тепло и горячую воду в рамках весенней акции", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Получить более подробную информацию об акции "Весна — тают пени" жители Самарской области могут на сайте promo.esplus.ru.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.