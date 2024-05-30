В Самарской области завершается акция "Весна — тают пени"

Три дня осталось у жителей Самарской области для участия в традиционной акции АО "ЭнергосбыТ Плюс" — "Весна — тают пени". Присоединиться к ней клиенты компании из Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут до 31 мая 2024 года.

Напомним, что весенняя акция "ЭнергосбыТ Плюс" проходит с 1 апреля. Для участия в ней достаточно оплатить задолженность за коммунальные ресурсы (тепловую энергию, горячее водоснабжение), после чего энергокомпания аннулирует начисленные ранее пени, кроме тех, по которым имеются вынесенные судебные решения о взыскании долга.

"Приглашаю всех клиентов, по тем или иным причинам накопивших задолженность за энергоресурсы, воспользоваться этой возможностью. На данный момент уже свыше 30 тысяч горожан внесли оплату за тепло и горячую воду в рамках весенней акции", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Получить более подробную информацию об акции "Весна — тают пени" жители Самарской области могут на сайте promo.esplus.ru.