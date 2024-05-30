"Т Плюс" оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63

Эксперты "Т Плюс" приняли участие в защите проектов учащихся Кванториума 63 региона. На суд жюри было представлено 12 лучших работ воспитанников технопарка.

Ребята трудились над своими проектами в группах в течение всего учебного года. Это позволило им проявить не только свои технические знания и навыки, но и творческий подход и умение работать в команде. Публичная защита дала ребятам возможность получить обратную связь не только от преподавателей Кванториума, но и от экспертов из различных отраслей.

"Одним из плодотворных направлений в части приложения инженерной мысли является теплоэнергетика. Воспитанники технопарка имеют возможность проявить свои таланты, а мы, в свою очередь, заинтересованы в привлечении перспективных молодых людей к работе на действующих энергетических объектах", — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Калачёв.

Напомним, что в 2023 году ПАО "Т Плюс" и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" (Кванториум 63 региона) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.