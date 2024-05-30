16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63 В Самарской области завершается акция "Весна — тают пени" Ветераны "РКС-Самара" посетили очистные сооружения после реконструкции На ул. Советской Армии в Самаре из-под земли бьет фонтан воды Выясняем: сколько стоит техобслуживание газовой плиты и водонагревателя, а за что платить не нужно

ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Эксперты "Т Плюс" приняли участие в защите проектов учащихся Кванториума 63 региона. На суд жюри было представлено 12 лучших работ воспитанников технопарка.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба
Ребята трудились над своими проектами в группах в течение всего учебного года. Это позволило им проявить не только свои технические знания и навыки, но и творческий подход и умение работать в команде. Публичная защита дала ребятам возможность получить обратную связь не только от преподавателей Кванториума, но и от экспертов из различных отраслей.
"Одним из плодотворных направлений в части приложения инженерной мысли является теплоэнергетика. Воспитанники технопарка имеют возможность проявить свои таланты, а мы, в свою очередь, заинтересованы в привлечении перспективных молодых людей к работе на действующих энергетических объектах", — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Калачёв.
Напомним, что в 2023 году ПАО "Т Плюс" и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" (Кванториум 63 региона) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2