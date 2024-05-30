"Т Плюс" оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63

Эксперты "Т Плюс" приняли участие в защите проектов учащихся Кванториума 63 региона. На суд жюри было представлено 12 лучших работ воспитанников технопарка.
Ребята трудились над своими проектами в группах в течение всего учебного года. Это позволило им проявить не только свои технические знания и навыки, но и творческий подход и умение работать в команде. Публичная защита дала ребятам возможность получить обратную связь не только от преподавателей Кванториума, но и от экспертов из различных отраслей.
"Одним из плодотворных направлений в части приложения инженерной мысли является теплоэнергетика. Воспитанники технопарка имеют возможность проявить свои таланты, а мы, в свою очередь, заинтересованы в привлечении перспективных молодых людей к работе на действующих энергетических объектах", — отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Андрей Калачёв.
Напомним, что в 2023 году ПАО "Т Плюс" и "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества" (Кванториум 63 региона) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную разработку и реализацию общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, курсов с профильной направленностью. В частности, воспитанники тольяттинского отделения посетили с экскурсией ТЭЦ ВАЗа, а самарские изобретатели познакомились с работой лаборатории металлов и сварки, а также получили техническое задание на изготовление робота для обследования состояния тепловых сетей.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.