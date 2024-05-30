Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку сильнейших на корпоративном конкурсе профмастерства "Т Плюс"

В Екатеринбурге завершились корпоративные соревнования профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками ПАО "Т Плюс". Второе место в первенстве заняла команда Сызранской ТЭЦ, представлявшая Самарский филиал. Также в персональном зачете инженер цеха автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Дмитрий Кузнецов был назван лучшим по профессии.
Семь команд-участниц прошли восемь этапов соревнований за три дня. Испытания коснулись основных режимов работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС с ПГУ — от нормальных до нештатных, ведение водно-химического режима станции, проверку готовности к локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также оказание доврачебной помощи пострадавшему.
В сборную Самарского филиала "Т Плюс" вошли как новички, так и опытные сотрудники. Команда является победителем отборочного этапа, проходившего в честной и бескомпромиссной борьбе между станциями Самарского филиала в апреле текущего года. Возглавляет сборную заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин.
Также в тройку сильнейших вошли коллеги из Свердловского (1 место) и Удмуртского филиала (3-е место).
Отметим, что в 2021 году команда Сызранской ТЭЦ входила в тройку лучших (2-е место) на финальном этапе соревнований профмастерства персонала электростанций с ПГУ, проходившем в Перми.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.