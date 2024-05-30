16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Т Плюс" повысит эффективность работы Самарской ТЭЦ Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку сильнейших на корпоративном конкурсе профмастерства "Т Плюс" "Т Плюс" оценила дипломные работы воспитанников технопарка Кванториум63 В Самарской области завершается акция "Весна - тают пени" Ветераны "РКС-Самара" посетили очистные сооружения после реконструкции

ЖКХ и благоустройство Общество

Команда Сызранской ТЭЦ вошла в тройку сильнейших на корпоративном конкурсе профмастерства "Т Плюс"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Екатеринбурге завершились корпоративные соревнования профессионального мастерства оперативного персонала электростанций с парогазовыми установками ПАО "Т Плюс". Второе место в первенстве заняла команда Сызранской ТЭЦ, представлявшая Самарский филиал. Также в персональном зачете инженер цеха автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) Дмитрий Кузнецов был назван лучшим по профессии.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Семь команд-участниц прошли восемь этапов соревнований за три дня. Испытания коснулись основных режимов работы электротехнического и тепломеханического оборудования ТЭС с ПГУ — от нормальных до нештатных, ведение водно-химического режима станции, проверку готовности к локализации и ликвидации возгорания оборудования, а также оказание доврачебной помощи пострадавшему.

В сборную Самарского филиала "Т Плюс" вошли как новички, так и опытные сотрудники. Команда является победителем отборочного этапа, проходившего в честной и бескомпромиссной борьбе между станциями Самарского филиала в апреле текущего года. Возглавляет сборную заместитель главного инженера по эксплуатации Сызранской ТЭЦ Николай Никитин.

Также в тройку сильнейших вошли коллеги из Свердловского (1 место) и Удмуртского филиала (3-е место).

Отметим, что в 2021 году команда Сызранской ТЭЦ входила в тройку лучших (2-е место) на финальном этапе соревнований профмастерства персонала электростанций с ПГУ, проходившем в Перми.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2