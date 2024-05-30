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"Т Плюс" повысит эффективность работы Самарской ТЭЦ

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов провел традиционную пресс-конференцию, на которой были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и озвучены планы по подготовке к следующему.

В частности, знаковым событием минувшего отопсезона стал ввод в эксплуатацию новой котельной в Куйбышевском районе областной столицы. Мощность объекта составляет 120 МВт. Данный объект обслуживает 300 жилых домов, в которых проживает 35 тыс. человек, а также 30 социальных объектов. Особенностью этой котельной является высокий уровень автоматизации. Тем самым "Т Плюс" совместно с властями областной столицы внесли серьезный вклад в организацию качественного и надежного теплоснабжения Куйбышевского района Самары от источника до конечного потребителя.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону Самарский филиал ПАО "Т Плюс" планирует выполнить капитальный и средний ремонт четырех турбоагрегатов и одной газовой турбины общей мощностью 278,5 МВт и пяти котлоагрегатов производительностью 1790 тонн пара в час.

В числе приоритетных проектов, реализуемых в 2024–2025 годах, модернизация турбоагрегата ст.№ 4 Самарской ТЭЦ в рамках программы ДПМ-2. Здесь планируется заменить отработавшее ресурс оборудование. Проект предполагает установку современного турбоагрегата мощностью 124,9 МВт с более высокой эффективностью производства электрической и тепловой энергии. Ввод в эксплуатацию нового оборудования Самарской ТЭЦ запланирован на конец 2025 года.

"В целом реализация проекта позволит увеличить возможности генерации электроэнергии на территории Самарской области, а также повысит эффективность работы оборудования крупнейшего теплоисточника областной столицы", — отметил Александр Вилесов.

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