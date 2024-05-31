Самара встретила участников фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024"

29 мая в Самару прибыли участники фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024", который проходит в рамках окружного общественного проекта "Театральное Приволжье", инициированного полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Лучшие детские и молодёжные коллективы, а также победители в индивидуальных номинациях по итогам V, юбилейного сезона фестиваля "Театральное Приволжье" получили уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на борту теплохода "А. С. Попов". Помимо лауреатов фестиваля в образовательной поездке по Волге принимают участие актеры театров и студенты театральных учреждений из регионов ПФО. Самарскую область на фестивале представляют студенты театрального факультета Самарского государственного института культуры и группа театральной студии "Труппа Отрадного".

С причала речного вокзала Самары участников "ГИТИСФЕСТА" встретили гостеприимно и символично. Под народные песни в исполнении молодежного хорового коллектива "Цветолетие" ребят пригласили в дружный волжский хоровод. Затем для юных театралов была организована прогулка по набережной и познавательная экскурсия.

Самару часто называют купеческим городом. Купцы в России традиционно интересовались искусством. Первый профессиональный театр был открыт купцом Лебедевым в 1851 году, когда была основана Самарская губерния. Самара считается и театральным городом. Здесь работает более десяти театров, а всего в регионе расположено семнадцать профессиональных театральных учреждений.

Особый интерес гостей вызвала скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" — бронзовая версия картины И. Е. Репина, где и было сделано коллективное фото в память о посещении Самары. Следует отметить, что одна из работ участников фестиваля называется "Как бурлаки баржу тащили". Эту фантазию по картине знаменитой картины показали актёры из Самары и Саратова во время программы в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" СГИК. Там же с успехом прошли показы эскизов "Таинственные легенды с берегов Волги" (вариация на пьесу Е. Чирикова) в исполнении театральной студии "Труппа Отрадного" и "Волки и Овцы" по пьесе А. Островского в исполнении актёров ГИТИС.

Фестиваль "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье" — это большая творческая лаборатория, включающая мастер-классы и обсуждения показов с театроведами. Цель Фестиваля — показ эскизов спектаклей не только зрителям, но и руководителям поволжских театров.

"В команде есть и профессиональные режиссеры, которые работают в разных регионах, в разных театрах, и молодые артисты и профессиональные, которые работают в своих театрах, они могут получить какую-то интересную роль или предложение, потому что из лабораторий фестивалей иногда и спектакли рождались, потом и труппа может родиться. Ребята дружат, общаются, день и ночь репетируют. Настоящий театральный теплоход", — рассказал декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

По программе у ребят восемь познавательных дней с режиссерами — выпускниками ГИТИСа, совместная подготовка эскизов к будущим спектаклям и их презентация в городах-участниках фестиваля: Казани, Самаре, Саратове, Ульяновске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

"Эти волжские просторы, это такая сила, такая красота! Мы репетировали, у нас еще песня идёт про Волгу, а сзади в окне Волга. Слияние искусства, Волги, природы — это круто, ребята. Здорово придумали организаторы, чтобы не просто финансово наградить участников, а подарить эти незабываемые встречи, эти впечатления", — поделилась артистка театра "Труппа Отрадного" Ирина Старкова.

"Это очень классно, потому что это дает возможность общаться между институтами с другими ребятами, которые уже работают в профессиональных театрах, это гораздо больше опыта. Мы перенимаем у них что-то, они у нас что-то перенимают", — рассказала студентка Самарского государственного института культуры Анастасия Устьянцева.

Проект "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов: Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и общественного проекта Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье".