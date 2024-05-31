Самара встретила участников фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024"

29 мая в Самару прибыли участники фестиваля "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024", который проходит в рамках окружного общественного проекта "Театральное Приволжье", инициированного полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.
Лучшие детские и молодёжные коллективы, а также победители в индивидуальных номинациях по итогам V, юбилейного сезона фестиваля "Театральное Приволжье" получили уникальную возможность поработать с педагогами Российского института театрального искусства ГИТИС на борту теплохода "А. С. Попов". Помимо лауреатов фестиваля в образовательной поездке по Волге принимают участие актеры театров и студенты театральных учреждений из регионов ПФО. Самарскую область на фестивале представляют студенты театрального факультета Самарского государственного института культуры и группа театральной студии "Труппа Отрадного".
С причала речного вокзала Самары участников "ГИТИСФЕСТА" встретили гостеприимно и символично. Под народные песни в исполнении молодежного хорового коллектива "Цветолетие" ребят пригласили в дружный волжский хоровод. Затем для юных театралов была организована прогулка по набережной и познавательная экскурсия.
Самару часто называют купеческим городом. Купцы в России традиционно интересовались искусством. Первый профессиональный театр был открыт купцом Лебедевым в 1851 году, когда была основана Самарская губерния. Самара считается и театральным городом. Здесь работает более десяти театров, а всего в регионе расположено семнадцать профессиональных театральных учреждений.
Особый интерес гостей вызвала скульптурная композиция "Бурлаки на Волге" — бронзовая версия картины И. Е. Репина, где и было сделано коллективное фото в память о посещении Самары. Следует отметить, что одна из работ участников фестиваля называется "Как бурлаки баржу тащили". Эту фантазию по картине знаменитой картины показали актёры из Самары и Саратова во время программы в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" СГИК. Там же с успехом прошли показы эскизов "Таинственные легенды с берегов Волги" (вариация на пьесу Е. Чирикова) в исполнении театральной студии "Труппа Отрадного" и "Волки и Овцы" по пьесе А. Островского в исполнении актёров ГИТИС.
Фестиваль "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье" — это большая творческая лаборатория, включающая мастер-классы и обсуждения показов с театроведами. Цель Фестиваля — показ эскизов спектаклей не только зрителям, но и руководителям поволжских театров.
"В команде есть и профессиональные режиссеры, которые работают в разных регионах, в разных театрах, и молодые артисты и профессиональные, которые работают в своих театрах, они могут получить какую-то интересную роль или предложение, потому что из лабораторий фестивалей иногда и спектакли рождались, потом и труппа может родиться. Ребята дружат, общаются, день и ночь репетируют. Настоящий театральный теплоход", — рассказал декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.
По программе у ребят восемь познавательных дней с режиссерами — выпускниками ГИТИСа, совместная подготовка эскизов к будущим спектаклям и их презентация в городах-участниках фестиваля: Казани, Самаре, Саратове, Ульяновске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.
"Эти волжские просторы, это такая сила, такая красота! Мы репетировали, у нас еще песня идёт про Волгу, а сзади в окне Волга. Слияние искусства, Волги, природы — это круто, ребята. Здорово придумали организаторы, чтобы не просто финансово наградить участников, а подарить эти незабываемые встречи, эти впечатления", — поделилась артистка театра "Труппа Отрадного" Ирина Старкова.
"Это очень классно, потому что это дает возможность общаться между институтами с другими ребятами, которые уже работают в профессиональных театрах, это гораздо больше опыта. Мы перенимаем у них что-то, они у нас что-то перенимают", — рассказала студентка Самарского государственного института культуры Анастасия Устьянцева.
Проект "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024" реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, и является коллаборацией двух известных проектов: Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и общественного проекта Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.