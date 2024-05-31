16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Чернореченской в Самаре трамвай сошел с рельсов Погибла лосиха, попавшая под машину в Тольятти Очевидцы переживают за сбитого на лесной дороге в Тольятти лося Две фуры столкнулись в Самарской области, один водитель погиб Три человека погибли при ДТП с мотоциклом и легковушкой под Самарой

ДТП Происшествия

В Тольятти водитель Kia сбил ребенка, переходившего дорогу на красный свет

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 мая, в Тольятти ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 41-летний водитель Kia Cerato ехал по пр. Степана Разина и в районе дома № 26б сбил 12-летнюю девочку. Ребенок переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

Нарушение ПДД
Разрушения и ямы на дорогах
Отсутствие освещения
Отсутствие разметки
Недостаток пешеходных переходов
Всего проголосовало: 348
архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2